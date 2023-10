Reapareció Manes: ¿reapareció Manes?

Molesto, el jefe comunal consultado recordó la última reunión que el diputado tuvo con los referentes de Adelante, el espacio radical que maneja el jefe de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad : “Eso fue cuando todavía podíamos sostenerle la candidatura, a principios de junio le dijimos que no daba para más, que teníamos que arreglar con Bullrich, que era un mejor acuerdo y no quiso, se quedó solo”.

En la misma ronda de consultas sobre la reaparición o no de Manes en la campaña, otro intendente de peso en el interior señaló: “De él no sabemos más que lo que vimos esta semana, que se juntó con algunos intendentes, pero con nosotros no estuvo”. Según pudo saber Letra P, no son pocos los intendentes –incluso algunos que estuvieron en la reunión del martes- que le cuestionan al neurólogo su "escasa participación y defensa de la boleta de JxC" y la ausencia en los medios para defender las candidaturas locales, uno de los principales ejes de la conducción bonaerense del partido para esta última etapa de la campaña.

El radicalismo bonaerense disputa 58 de los 135 municipios de la provincia, de los cuales en 29 dirigentes boinablancas buscan la reelección. El resto son candidatos denominados "sin tierra. Entre todas, sus dirigentes ven con serias chances de sumar unas 40.

Letra P contó que, tras las elecciones del 13 de agosto, Manes se dedicó casi por completo a su actividad privada, por la que viajó a Paraguay y Estados Unidos, excepto por su participación en la reunión de la comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados donde le dio luz verde al proyecto para crear el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, en el que parte de su fuerza mostró cierto malestar con él por el supuesto guiño que le hizo al oficialismo aprobando la iniciativa.

El otro objetivo de Manes para este 2023 es ver cómo termina la historia de JxC en las elecciones del 22-O, o bien en noviembre. Como fuere, el radicalismo nacional cambiará su conducción y es allí donde el doctor, de la mano de su hermano y presidente de la Convención nacional de la UCR, Gastón Manes, pretende sentarse en la mesa chica de toma de decisiones partidarias.

“A nivel nacional están Alfredo Cornejo y Gustavo Valdés con mayores chanches, son los dirigentes de la UCR que más se encaminan (a conducir)”, le aportó a este medio una fuente radical. “Su especulación (la de Manes) sería válida si hubiera ganado la interna con Larreta, porque hubiera sido el fin de Maxi (Abad)”, sostuvo y concluyó: “Manes, (Martín) Lousteau y (Gerardo) Morales, al quedar afuera de todo, perdieron poder de fuego”.