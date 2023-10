Como en la década del 90, el espectáculo vuelve a mezclarse con la política y programas como el de Mirtha Legrand toman tanta relevancia como aquellos dedicados a la rosca política. En especial porque la conductora se sale siempre con la suya y no hay pregunta que se guarde. En su programa de regreso no se privó de decirle a la pareja del momento que eran "raros". Rápidamente, Florez aseguró: "Para mí, somos tal para cual", y Milei no tardó en coincidir. Incluso, la imitadora por unos segundos volvió a ponerse en la piel de Cristina Fernández de Kirchner a pedido de su colega y protagonizó un curioso intercambio con el economista.