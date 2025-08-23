ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Sexta sección: La Libertad Avanza se entusiasma con sacarle 15 puntos a Fuerza Patria

Es la región donde el mileísmo podría sacar más diferencia. Axel Kicillof busca recortar diferencias y desembarca en Bahía Blanca con obras.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Gy600D9XYAAr4sw
Sebastián Pareja junto a Oscar Liberman y Héctor Gay, candidatos de LLA en la Sexta sección&nbsp;

Sebastián Pareja junto a Oscar Liberman y Héctor Gay, candidatos de LLA en la Sexta sección 

Notas Relacionadas
La lista de La Libertad Avanza en la Sexta sección
RUMBO AL 7-S

La lista de La Libertad Avanza en la Sexta sección: juega el exintendente Gay

Por  Letra P | Periodismo Político
Bahía Blanca vuelve a ser el corazón de la disputa. Históricamente identificada con el voto conservador, concentra gran parte del electorado seccional y marca tendencia en el resto de los distritos. Por eso, LLA apostó fuerte en su armado a figuras de peso de esa ciudad: lleva al libertario Oscar Liberman, el más votado en las PASO 2023, y a Héctor Gay, dos veces intendente y con alto nivel de conocimiento.

mileiliberman

En Fuerza Patria buscan apuntalar la campaña y los candidatos locales. Este viernes, Axel Kicillof desembarcó en Bahía con una intensa agenda junto al intendente Federico Susbielles.

Los números que encienden alarmas

Los sondeos que circulan en el búnker libertario para la elección en Bahía ubican a la boleta violeta en 41,2%, contra 28,1% de Fuerza Patria. Más atrás aparecen el voto indefinido (15,4%) y Somos Buenos Aires, con 6,2%, lejos de la meta de una elección de tercios.

Un estudio de la consultora Proyección, en tanto, marca una tendencia similar para toda la Sexta: LLA 41,5% y Fuerza Patria 28,8%. Con ese escenario, los libertarios se proyectan con seis o siete de las once bancas en disputa para la Cámara de Diputados bonaerense, mientras que el peronismo corre el riesgo de no retener sus cuatro actuales.

encuesta-de-la-consultora-proyeccion-sobre-la-intencion-de-voto-en-cada-seccion-electoral-de-la-provincia-de-buenos-aires-agosto-2025-2079386

"Las encuestas nos dan bien arriba. Podemos sacar una diferencia importante", dijo Liberman la semana pasada. Con ese clima, en el campamento libertario se esfuerzan por no hacer olas en la campaña y cerrar, en la medida de lo posible, la grieta entre las distintas tribus.

Preocupación en Fuerza Patria

Los datos que llegan de la Sexta preocupan a Fuerza Patria. Con esa proyección, LLA podría amenazar incluso el objetivo de mínima del peronismo, que es conservar las cuatro bancas de diputados que terminan en diciembre. Si los números de la elección seccional son esos, los libertarios se podrían llevar seis o siete bancas, dependiendo de si Somos Buenos Aires llega al piso de 9 por ciento.

En La Plata no esperan revertir la elección, pero sí achicar la diferencia. El peronismo apuesta a retener su piso de representación y evitar una derrota demasiado amplia en la sección que concentra más de 650 mil electores. La lista oficialista quedó encabezada por el exintendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, secundado por la camporista Maite Alvado.

En el comando de campaña de La Plata apuntan los cañones a Bahía Blanca. Este viernes, Kicillof desembarcó en Bahía Blanca junto a Susbielles, con una agenda intensa que incluyó la entrega de equipos al Hospital Penna y transportes a escuelas. El foco central estuvo puesto en la obra hidráulica del Acueducto Planta Patagonia-Bosque Alto-Los Chañares, que el gobernador y el intendente recorrieron juntos. Cuando se termine, impactará en unos 300 mil vecinos de la ciudad con problemas de acceso al agua.

A tres semanas de las elecciones, Kicillof y Susbielles buscan mostrar gestión y la presencia del gobierno bonaerense después del temporal que golpeó la ciudad en marzo, en contraste con el gobierno nacional, que vetó la ley de emergencia votada en el Congreso.

Temas
Notas Relacionadas
Oscar Liberman sería el candidato de LLA en la Sexta sección
RUMBO AL 19 DE JULIO

Liberman y Gay pelean por la cabeza de la lista de La Libertad Avanza en la Sexta

El primero es impulsado por el karinista Pareja. Bullrich empuja al ex intendente de Bahía Blanca. Se define el sábado. Bambaci va de dos.
Federico Susbielles, intendente de Bahía Blanca.
RUMBO AL 19 DE JULIO

Susbielles y La Cámpora pelean por la cabeza de la lista de Fuerza Patria en la Sexta

El intendente de Bahía Blanca impulsa a uno de sus funcionarios para ese espacio. Maite Alvado y Alejandro Dichiara, los nombres del kirchnerismo.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Tuit con los audios de Diego Spagnuolo. (@mis2centavos)
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

El escándalo de la ANDIS ya hizo más ruido en redes sociales que el discurso homofóbico de Milei en Davos

Por  Maira Haunau
Encuesta: Somos Buenos Aires no levanta y queda cuarto en intención de voto
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Encuesta: Somos Buenos Aires no levanta y queda cuarto en intención de voto en el conurbano

Por  Susana Maidana
Juan Schiaretti visitó Despeñaderos donde se reunió con su intendenta y compañera de bloque federal, Carolina Basualdo.
Elecciones | 26 de octubre

Schiaretti apuesta a nacionalizar su campaña y le deja a su tropa el territorio cordobés

Por  Nicolás Albera
Spagnuolo y Milei.
EL DATO LETRA P

La mancha venenosa: Spagnuolo se reunió tres veces con Karina Milei y siete con Lule Menem

Por  Sebastián Iñurrieta