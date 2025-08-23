Sexta sección: La Libertad Avanza se entusiasma con sacarle 15 puntos a Fuerza Patria

En la Sexta sección electoral, La Libertad Avanza llega a las legislativas del 7 de septiembre con optimismo. Las encuestas que maneja dan una ventaja de entre 12 y 15 puntos sobre Fuerza Patria , lo que la convertiría en la mejor elección libertaria en la provincia.

En Fuerza Patria buscan apuntalar la campaña y los candidatos locales. Este viernes, Axel Kicillof desembarcó en Bahía con una intensa agenda junto al intendente Federico Susbielles .

Los sondeos que circulan en el búnker libertario para la elección en Bahía ubican a la boleta violeta en 41,2%, contra 28,1% de Fuerza Patria. Más atrás aparecen el voto indefinido (15,4%) y Somos Buenos Aires , con 6,2%, lejos de la meta de una elección de tercios.

Un estudio de la consultora Proyección, en tanto, marca una tendencia similar para toda la Sexta: LLA 41,5% y Fuerza Patria 28,8%. Con ese escenario, los libertarios se proyectan con seis o siete de las once bancas en disputa para la Cámara de Diputados bonaerense, mientras que el peronismo corre el riesgo de no retener sus cuatro actuales.

"Las encuestas nos dan bien arriba. Podemos sacar una diferencia importante", dijo Liberman la semana pasada. Con ese clima, en el campamento libertario se esfuerzan por no hacer olas en la campaña y cerrar, en la medida de lo posible, la grieta entre las distintas tribus.

Preocupación en Fuerza Patria

Los datos que llegan de la Sexta preocupan a Fuerza Patria. Con esa proyección, LLA podría amenazar incluso el objetivo de mínima del peronismo, que es conservar las cuatro bancas de diputados que terminan en diciembre. Si los números de la elección seccional son esos, los libertarios se podrían llevar seis o siete bancas, dependiendo de si Somos Buenos Aires llega al piso de 9 por ciento.

En La Plata no esperan revertir la elección, pero sí achicar la diferencia. El peronismo apuesta a retener su piso de representación y evitar una derrota demasiado amplia en la sección que concentra más de 650 mil electores. La lista oficialista quedó encabezada por el exintendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, secundado por la camporista Maite Alvado.

En el comando de campaña de La Plata apuntan los cañones a Bahía Blanca. Este viernes, Kicillof desembarcó en Bahía Blanca junto a Susbielles, con una agenda intensa que incluyó la entrega de equipos al Hospital Penna y transportes a escuelas. El foco central estuvo puesto en la obra hidráulica del Acueducto Planta Patagonia-Bosque Alto-Los Chañares, que el gobernador y el intendente recorrieron juntos. Cuando se termine, impactará en unos 300 mil vecinos de la ciudad con problemas de acceso al agua.

A tres semanas de las elecciones, Kicillof y Susbielles buscan mostrar gestión y la presencia del gobierno bonaerense después del temporal que golpeó la ciudad en marzo, en contraste con el gobierno nacional, que vetó la ley de emergencia votada en el Congreso.