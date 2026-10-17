Nadia Márquez hizo una demostración de fuerza en la previa de la visita de Javier Milei a Neuquén

Nadia Márquez hizo una demostración de fuerza en Neuquén en la previa de la visita del presidente Javier Milei a la provincia. La senadora y titular de la filial local de La Libertad Avanza encabezó una jornada que reunió a dirigentes, referentes territoriales y militantes en medio de la señales que preanuncian el inminente inicio de la campaña electoral .

La Libertad Avanza de Neuquén llevó a cabo este viernes el encuentro "Neuquén en Libertad". Además de Márquez, estuvieron presentes el diputado Gastón Riesco ; la vicepresidente de la fuerza, Alejandra Durdos ; el concejal Nicolás Montero ; el exdiputado David Schrelet y el coordinador de la ciudad de Neuquén, Andrés Ros .

Durante la actividad, los dirigentes destacaron que bajo la conducción del presidente Milei miles de jóvenes han recuperado la esperanza en el futuro e hicieron un llamado formal a sumarse e involucrarse activamente en el proyecto político.

Durante el encuentro, Márquez valoró el impacto de las medidas nacionales en el plano local al remarcar que "lo que vive Neuquén hoy es gracias a decisiones que tomó el presidente Milei. Esas decisiones fueron fundamentales para el crecimiento de la provincia".

Las palabras de la senadora cobraron mayor relevancia debido a que este lunes comienza la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026, que se desarrollará del 19 al 22 de octubre en el espacio DUAM de la capital provincial. La apertura estará a cargo del presidente Milei.

El viaje presidencial aumenta la expectativa sobre la proyección de Márquez, quien ganó las elecciones legislativas el año pasado en la provincia, lo que le permitió saltar en el Congreso de la Cámara de Diputados al Senado, y que aún no definió qué rol jugará el año próximo en una contienda provincial que la oposición da por hecho que se celebrará en febrero.

De hecho, el mismo día del mitin libertario, el Ejecutivo neuquino llamó a licitación para implementar el voto electrónico, alimentando la hipótesis de un adelantamiento electoral.

El cotillón violeta con la leyenda "Márquez es Milei" también sumó argumentos para quienes sostienen que la senadora es candidata a ser la compañera de fórmula de Milei en 2027.

La transformación de Neuquén

Al referirse al trabajo político y partidario, Márquez sostuvo: "Acá hay convicciones. Eso es lo más fuerte que tenemos y por eso no tenemos que aflojar". En la misma línea, instó a la dirihencia y la militancia a profundizar el compromiso ideológico: "Tenemos que ser fuertes y eso se logra con gente comprometida. Ustedes están acá porque están convencidos de que vamos a salir adelante con las ideas de la libertad. Queremos que no se comprometan con nosotros, queremos que se comprometan con el proyecto, con las ideas".

Finalmente, la titular de LLA en Neuquén concluyó con una definición sobre el escenario político provincial: "Los únicos que hoy pueden hacer una gran transformación somos nosotros. Nos tenemos que animar, se tienen que animar. Si están comprometidos, lo vamos a lograr".

Por su parte, Riesco remarcó la importancia del despliegue en el territorio al expresar que "estos encuentros son el resultado del trabajo territorial que se viene haciendo sin importar la fecha. Seguimos creciendo por eso: por cada vecino que quiere un cambio". Asimismo, sostuvo que "es clave el boca en boca con cada vecino para explicar las políticas que está llevando adelante el gobierno nacional", al tiempo que enfatizó la meta política del espacio: "Tenemos la responsabilidad de trabajar para gobernar Neuquén".

Las voces de La Libertad Avanza

El concejal capitalino Nicolás Montero cuestionó de manera contundente las gestiones actuales de la provincia y la capital, sobre las que remarcó la "falta de planificación y transparencia".

"Tenemos un equipo armado, con proyectos y con ideas. Sabemos por dónde ir, tenemos un norte", expresó a la militancia y anadió: "Están asustados. Sigamos trabajando juntos porque les vamos a ganar. Y van a ganar los vecinos de Neuquén".

El diputado Gastón Riesco

A su turno, el coordinador de la Ciudad de Neuquén, Andrés Ros, ofreció un panorama sobre la labor que se realiza en la capital y la zona Confluencia y lanzó el desafío ante la posibilidad de una votación en el arranque del año entrante. "Tenemos que pintar de violeta la ciudad, no importa la fecha que pongan. Les vamos a ganar igual porque están haciendo las cosas mal".

La vicepresidente de LLA Neuquén, Alejandra Durdos, enfatizó la necesidad de consolidar la estructura interna para alcanzar los objetivos fijados. "Tenemos un sueño y para ese sueño necesitamos equipos fuertes, sólidos. Vamos a llegar a cada rincón con las ideas del presidente Javier Milei. No nos vamos a rendir para conseguir ese sueño", dijo.

Los referentes de la juventud Juliana Rojas y Esteban Molina destacaron que “la juventud es un pilar clave para LLA” y que “con Milei, miles de chicos recuperaron la esperanza”, por lo que hicieron un llamado a la acción al remarcar que “es necesario sumarse e involucrarse” activamente en el espacio.