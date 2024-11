Rodrigo de Loredo y Luis Juez logran un alto al fuego, pero el debate de las PASO abre otro foco de disputa

Córdoba es un distrito acostumbrado a la ausencia de este tipo de filtro preelectoral. Apuntadas en la Constitución provincial , el cordobesismo no las reglamentó nunca.

Con todo, es el diputado el que se mantiene en la línea: la alianza con el senador no se toca. No entrará en el juego picante que le propuso semanas atrás cuando Juez empezó a echar espuma por la boca por el triunfo provincial que no fue.

Este sábado, De Loredo la picanteó en el panel político organizado por La Generación. En la mesa de debate que compartió con Juez, María Eugenia Vidal, Nacho Torres y Gisela Scaglia, el radical ensayó un justificativo a su tardanza en arribar al evento.

Rodrigo de loredo juez evento la generacion cordoba.jpg Rodrigo de Loredo y Luis Juez, una sociedad que tiene cada vez más desafíos por delante en Córdoba.

“Llegué tarde porque estoy ocho kilómetros detrás de Luis (Juez)”, le tiró. El senador, rápido, tuvo que explicar el contexto de la frase. Nadie ignora que el jefe del Deportivo Juez se acerca y se aleja del radical según su grado de seguridad o inseguridad en su relación con Milei. Días atrás fue lapidario. El diputado puso la otra mejilla.

De Loredo, medio en chiste, medio en serio, logró que Juez se desdijera. Terminó ratificando que la sociedad en Córdoba no se rompe.

El cordobesismo sabe que el inminente año electoral será un factor determinante en esa sociedad política atada con alambre y que quiere la misma silla: la gobernación. Los movimientos del turno intermedio impactarán en 2027. El radical quiere retener su banca, pero el jefe del Frente Cívico dice que no jugará, salvo que Milei no le dé opción.

Luis Juez y Rodrigo de Loredo, en veredas distintas

No obstante, la pareja opositora deberá seguir sorteando obstáculos. PASO sí o PASO no es la nueva línea divisoria.

Juez hace otra pirueta y ahora las banca. Ya lo ha deslizado públicamente. De Loredo no hizo pública su posición, pero Letra P pudo saber que manifestará el rechazo a la eliminación, pero su bancada propondrá mejoras.

Sin primarias, la situación del espectro de JxC se complica en la provincia. Para Llaryora sería un escenario ideal, porque necesita la atomización de los satélites del mileísmo para que La Libertad Avanza sufra alguna fuga de votos, pero sobre todo para intentar una polarización de cabotaje.

Llaryora cree que Milei gana en 2025, pero buscará acomodarse como segunda opción en la provincia que gobierna.

Si bien falta para conocer la suerte de las PASO en el Congreso, los posicionamientos anticipados ya dejan algunas pistas. Juez ya no tiene problemas de mostrarse como el primer oficialista, pese a que Karina Milei no le gusta la práctica del paracaidismo político, como dejó en claro en su paso por Córdoba este viernes.

El archivo sobre la PASO

“Ellos van a tratar de destrozar cualquier norma de previsibilidad. Para ellos, cuanto peor, mejor. Este es un viejo apotegma de la extrema izquierda. Cuanto más irregular y complicado sea el proceso de selección de los candidatos, cuanto más complique a la oposición, es mejor para el oficialismo, porque ellos eligen con la lapicera. Cualquier mecanismo democrático los incomoda”. Esto opinaba Juez de la maniobra de Unión por la Patria en 2022, después de una votación afirmativa del Presupuesto.

En aquel año, pese a que buena parte de la oposición acompañó, el “latigazo” anti-PASO llegó en modo de amenaza. Las malas lenguas en la Cámara de Diputados dicen que este revival obedece a las exigencias de los gobernadores para aprobar la ley de leyes de Milei. La política es tan circular, como los giros del hombre que estuvo a sólo tres puntos de ser gobernador de Córdoba.

En 2021, las PASO que unieron a Juez y De Loredo contra Mario Negri y Gustavo Santos terminaron tallando ese experimento electoral que arañó el poder dos años más tarde. Claramente la herramienta sirvió a la causa.

Parece que todo vale para correr con el caballo del comisario en 2027. El opoficialismo del radicalismo con peluca tampoco se salva. Aquí empezará a tallar esa divergencia calculada que también cruza al PRO, que no apoyaría la eliminación de las PASO.

El debate que pide Javier Milei expone las internas

Como sea, la discusión requiere seriedad. ¿Sirven las primarias? Los contextos son soberanos. ¿Se pueden mejorar? Sin dudas. En este punto las tres fuerzas políticas cordobesas (cordobesismo, UCR y Frente Cívico) coincidieron en ciertos puntos alguna vez.

En 2023, siete de las 15 fuerzas que compitieron las utilizaron. De ese lote, tres aspirantes presidenciales compitieron en la primera vuelta: Patricia Bullrich, Sergio Massa y Myrian Bregman. En 2015, tres espacios usaron la herramienta ordenadora, entre ellas el ganador: Cambiemos.

Entre 2011 y 2023 se perdieron ocho puntos porcentuales de participación en las PASO y cuatro en las elecciones generales, pero la concurrencia a las urnas sigue en niveles aceptables, cercanos al 70%. Por caso, la elección provincial pasada, donde se jugaba un partido histórico después de 25 años de cordobesismo, la participación fue del 68%.

Estos datos se volverán a escuchar con varias ideas que están dando vuelta en el recinto. PASO con vice abierto o con menos tiempos entre esta instancia y las generales son algunas de las ideas.

Lo cierto es que cualquier opción está atada a los tiempos y a los números finales en el recinto. Lo cierto es que, por ahora, estos fuegos de artificio sirven para iluminar las debilidades de un tablero político que todavía no supera el rafagazo libertario.