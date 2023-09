El escrito se dinfudió luego de la imagen del líder ultraderechista despegando de una pizarra los papelitos con los nombres de ministerios que dejarían de existir bajo su presidencia, entre las cuales se encontraba la cartera de Turismo y Deportes. Además, Rolón, asesora de Milei, aseguró: "No creemos en que se fomente el turismo a través del Estado, porque el turismo no necesita ningún tipo de incentivo o ayuda", y agregó que el turismo "no es una cuestión primordial, es algo de lo que tiene que encargarse el sector privado".