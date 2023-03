Bullrich planta candidaturas distritales para marcarle la cancha a Larreta

Como contó Letra P , Bullrich intenta tener sus representantes en cada distrito para poder aplicar la “I” en la interna del PRO, pero también de Juntos por el Cambio (JxC). La idea también es construir un aparato de fiscalización que hoy no tiene. En el entorno de la exministra de Cambiemos están convencidos de que ahí se definirá la elección.

Ese no es el único tema de interés en la mesa bonaerense de Bullrich. La boleta a gobernador toma mayor preponderancia en las discusiones sobre el armado de la exministra, quien ya advirtió que no se apurará para ungir a una de las tres figuras que se disputan ese lugar. Se trata del intendente de Lanús, Néstor Grindetti , su par de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel , y el senador provincial Joaquín de la Torre .

En el bullrichismo son conscientes de que del otro lado de la interna tienen al diputado Diego Santilli, quien es un precandidato competitivo. Sólo el titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo , se le acerca en las encuestas . El entorno de Bullrich no descartan un acuerdo con el Colorado, pero no quieren acelerar los tiempos.

“(Ritondo) es el candidato a gobernador que tiene (María Eugenia) Vidal. Está en otro camino. Hay muchos puntos en común, existe el dialogo, pero no es algo que se resuelve rápido. Todavía faltan 100 días para las PASO”, le dijo a Letra P uno de los armadores bonaerenses de la jefa del PRO.

Sin prisa, pero sin pausa, la tropa bonaerense de Bullrich mira la construcción como una maratón y no un sprint. “No tenemos apuro” en definir la candidatura provincial, agregó la misma fuente. Lo mismo sucede en el entorno del diputado que apuesta a que el ordenador sea el expresidente Mauricio Macri con quien se mostró este lunes en Rosario.

https://twitter.com/cristianritondo/status/1637853246822703109 Con @mauriciomacri escuchamos los relatos de los vecinos de Rosario. El drama que viven no es casualidad, es el resultado de un gobierno que abandonó por completo la lucha contra el narcotráfico. pic.twitter.com/8dWjiX3Zbv — Cristian Ritondo (@cristianritondo) March 20, 2023

La próxima decisión fuerte que Bullrich tendrá que tomar en cuanto a su estrategia bonaerense está directamente ligada al llamado a los candidatos presidenciales del PRO que realizaron las figuras de ese distrito luego de tres reuniones en las que no pudieron ponerse de acuerdo entre las estrategias “I”, “Y” y “V” para la interna.

De acuerdo a lo que puedo reconstruir este portal, Bullrich recibió de su mesa chica la recomendación de que no asista. “Es bajarse a una discusión en la que no tiene que estar”, le dijo a este medio uno de los consejeros. Sin embargo, la decisión final todavía no está tomada.