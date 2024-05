Patricia Bullrich llama a la fusión PRO-LLA y jubila a Mauricio Macri: "No le toca ser protagonista"

Por otro lado, Bullrich apuntó contra su excompetidor en la interna, Horacio Rodríguez Larreta, y el presidente de la UCR, Martín Lousteau: “Están en una situación compleja porque tienen una idea que no prende en la sociedad. Cuando tu idea no tiene arraigo, no tiene votos”. Además, la ministra cuestionó el accionar del PRO en los últimos años, al asegurar que “Juntos por el Cambio no tenía tan claro lo que era su modelo. El PRO se definía como un partido de la gestión”, aunque destacó que “la gestión tiene que tener una idea, se gestiona en una dirección y eso no estaba tan claro”.