Neuquén: Gaido aceita con Huawei los acuerdos que orejeó en su viaje a China

El intendente de Neuquén Mariano Gaido fue con su secretario Juan Hurtado al encuentro con la cúpula de Huawei.

El vínculo del intendente de Neuquén, Mariano Gaido y las empresas chinas con las que matcheó en su último viaje, entró en una etapa de sintonía fina. Un encuentro con la cúpula de la firma Huawei le permitió al jefe de la ciudad más importante de la Patagonia aceitar avances en el camino que sembró durante su recorrida en Asia .

Gaido había orejeado algunas de esas posibles inversiones durante su travesía por China y este jueves mantuvo en Buenos Aires una cumbre con Binbing Xiao , CEO de Huawei para Argentina , Uruguay y Paraguay .

En el encuentro se abrieron varias alternativas de inversión, pero se apuntó firme el radar hacia el negocio de las energías verdes. La innovación y el desarrollo tecnológico son palabras instaladas con resaltador en la agenda de la capital neuquina.

La empresa china le puso el ojo al desarrollo del Parque Solar . Huawei vende sus servicios como una garantía de optimización del funcionamiento de la planta, a partir de incorporación de “tecnología de última generación”.

La empresa incluye en su propuesta la promesa de que esa arquitectura tecnológica reduciría en más del 50% los costos de operación y mantenimiento, en comparación con sistemas convencionales.

gaido-china El intendente Mariano Gaido ya había avanzado en el contacto con empresas durante su viaje a China.

El Parque Solar está proyectado como el más grande de la Patagonia y contará con una potencia instalada de 50 megavatios (MW), lo que permitiría abastecer aproximadamente el 25% del consumo eléctrico actual de la ciudad.

Neuquén: basura y energía en el radar

Gaido promovió esa avanzada: “Queremos energías renovables, ciudades inteligentes y herramientas que acompañen el crecimiento sostenido de la capital neuquina”. “Proyectamos que ese parque sea el más grande en términos de tamaño y el más importante en inteligencia, eficiencia y sustentabilidad. Estamos construyendo la ciudad del futuro”, insistió el intendente casi en tono de campaña.

El proyecto quedará emplazado en tierras del nuevo ejido municipal, en una ubicación que también acompañará el desarrollo del Parque Industrial y del futuro centro de disposición final de residuos.

El negocio de la basura también está en el centro de la agenda de Gaido, e incluso el viaje por Asia le permitió sobre ese punto conocer experiencias japonesas a las que le echó el ojo.

El puntapié que dio en China

En China, tal como contó Letra P, Gaido recorrió las instalaciones de Huawei, que es una de las empresas líderes a nivel mundial en tecnología e innovación. El intendente presenta los acuerdos en gestación como “vínculos estratégicos para la ciudad”.

Gaido también estuvo en el campus de la empresa en Shenzhen, uno de los principales polos de innovación tecnológica a nivel global. Uno de los puntos centrales fue el Centro de Monitoreo y Optimización de Parques Solares, donde se presentó la plataforma FusionSolar Smart PV Management System.

Es una solución basada en inteligencia artificial y computación en la nube, que permite gestionar instalaciones fotovoltaicas de distintas escalas. Los técnicos de la compañía le explicaron que el sistema funciona como el “cerebro” de una planta solar, brindando visibilidad en tiempo real de cada panel y capacidad de análisis predictivo.

Más intercambio con China

Este jueves, en el encuentro con Huawei en Buenos Aires, además, se analizaron convenios de cooperación con la Universidad Nacional del Comahue y casas de altos estudios privadas, orientados a la formación de profesionales, técnicos y estudiantes en ciencia y tecnología.

gaido en china 2 El intendente Mariano Gaido ya había avanzado en el contacto con empresas durante su viaje a China.

La propuesta contempla la posibilidad de que puedan capacitarse en las instalaciones de Huawei en China, donde actualmente más de 20.000 personas se forman en ciencia, tecnología e investigación. "El objetivo es generar oportunidades reales de formación y crecimiento, promoviendo un intercambio que potencie el talento local”, señaló el intendente.

En la cumbre argentina, al intendente lo acompañó el secretario de Gobierno y Coordinación, Juan Hurtado, en un contexto político en el que además trama su sucesión política porque no tiene reelección a mano.

“Estos encuentros son fundamentales para la ciudad. Representan un paso clave para que Neuquén dé un salto en tecnología, innovación y desarrollo sostenible”, insistió Gaido.