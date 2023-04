El fundador del PRO está obsesionado con las elecciones porteñas. No se imagina al radicalismo gobernando el territorio que vio nacer al partido amarillo. Por eso, ya este domingo salió a marcarle la cancha a Larreta y pidió no cambiar las reglas electorales. Un día después, el alcalde lo desoyó y, peor aún, lo desafió.

El entorno del expresidente no oculta su malestar con Larreta. El macrismo considera que el trasfondo de la pelea es el poder dentro del partido y no por las candidaturas. Incluso, hay quienes aventuraron un "game over" de las aspiraciones presidenciales del jefe de Gobierno.