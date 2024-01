EL MIÉRCOLES 24, TODXS AL CONGRESO La Patria no se vende, se defiende. pic.twitter.com/cOMfbsj7fB

“ La sociedad no lo votó para estar peor , esperaba tener una vida más ordenada, cosa que no pasó y por el contrario se deterioró a gran velocidad”, aseguró el referente kirchnerista.

El ex intendente de Morón sostuvo que "Milei piensa que tiene un cheque en blanco para destruir lo que esté a su paso. La sociedad no lo votó para estar peor, esperaba tener una vida más ordenada, cosa que no pasó y por el contrario se deterioró a gran velocidad, lo cual es muy peligroso".

A contramano del mundo negó nuevamente el cambio climático y atacó al feminismo.



Sabbatella señaló que ante esta grave situación socioeconómica “existe un dique de contención con lxs compañerxs que están en el Congreso haciendo su labor en medio de graves irregularidades, parte de la Justicia que frenó el DNU inconstitucional, el movimiento obrero organizado que movilizará en 24 con la participación de trabajadores de todo el país y una grandísima militancia activa que sigue presente en los barrios conteniendo como siempre lo hicimos”.