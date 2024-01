"Si en la Ciudad deciden autorizar cortes de calles y la ocupación de espacios públicos es un problema para el operativo de ese día, pero también para después, porque podría sentar un precedente negativo. No puede haber una ley buena y una ley mala dependiendo si hay un corte de la CGT o un corte de una agrupación en una ruta. No se puede cortar y punto", remarcó ante este medio una fuente relevante del Ministerio de Seguridad nacional.

La postura es respaldada por la misma Bullrich. De hecho, fue una bajada de línea que la ministra le dio a su equipo y es una postura pública que suele repetir cada vez que puede, como lo hizo en el plenario de comisiones que analizó la semana pasada el paquete de reformas que envió la Casa Rosada al Congreso. "Cuando los gobiernos son peronistas, el sindicalismo casi no hace paros, y cuando gobierna otro signo político la cantidad aumenta considerablemente”, dijo la titular del PRO, después de pedir que no se llevara adelante la marcha y que, en el caso de continuar con la medida de fuerza, no dudará en prohibir la interrupción del tránsito.