Malestar en la Casa Rosada con un asesor clave de Federico Sturzenegger

Lucas Llach , un asesor clave en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger , ingresó en las últimas horas en la lista negra de funcionarios que no están 100% alineados con el rumbo económico del presidente Javier Milei . Los encargados de empujarlo a ese lugar fueron dos integrantes de la mesa chica de comunicación de Santiago Caputo , que en el pasado ya han forzado renuncias.

Llach salió en defensa del grupo. "He discutido con varios de ellos durante décadas, especialmente porque no les disgusta el cepo y porque defendían el TC inflacionario de Néstor, pero es su posición de toda la vida, no es por guita", tuiteó el exvicepresidente del BCRA.

"Será elección de Federico ver con quién quiere trabajar y con quién no", sostuvieron en los pasillos de la Casa Rosada, en referencia a Llach, lo que pone un manto de dudas sobre el futuro del asesor dentro de la administración libertaria.

El cruce entre el asesor de Federico Sturzenegger y Gordo Dan

Fiel a su estilo, el conductor del streaming oficialista La Misa tomó en sus redes sociales lo dicho por Alejandro Fantino y cuestionó al asesor de Sturzenegger en la cartera de Desregulación y Transformación del Estado. "Llach, no podés defender a los que bardean al gobierno por no querer devaluarle el sueldo a los pobres, siendo parte del gobierno", apuntó el Gordo Dan en su cuenta de Twitter, seguido de una advertencia política no menor: "Último aviso".

Si bien la breve oración podría ser leída en clave de redes sociales, en las que se suelen extremar los comentarios para ganar interacciones, en el caso de Parisini cobra otra relevancia, ya que en el pasado ofició como una suerte de gerente de Recursos Humanos en las sombras de la Casa Rosada. A algunas de sus críticas a funcionarios le siguieron los pedidos de renuncia por parte del Presidente. Los últimos casos más resonantes fueron los de Fernando Villela, exsecretario de Agricultura, y de Julio Garro, subsecretario de Deportes.

Lejos de quedarse callado, al menos en esta primera instancia, Llach reaccionó y le respondió de manera directa al tuitero. "Primero: no me rompas los huevos que estoy viendo Riestra-Central. Segundo: opino lo que me chifla el moño. Fuerte abrazo!", replicó el asesor de Sturzenegger.

La intervención del secretario de Asuntos Importantes de Casa Rosada

Inmediatamente después de Parisini salió, en una línea muy similar, Lucas Luna, más conocido en redes sociales como Sagaz. Su palabra suele ser interpretada en muchas oportunidades por parte el ecosistema libertario como la voz del propio Caputo, a quien le adjudican más de una cuenta no oficial. El joven de 28 años, oriundo de Tres de Febrero, es uno de los principales hombres del asesor en Balcarce 50, a tal punto que comparten la misma oficina en el Salón Martín Fierro del primer piso.

Parisini y Luna integran la mesa chica del relato libertario que diseñó Caputo y, a su vez, son parte de la mesa nacional de Las Fuerzas del Cielo, la primera agrupación política que nació durante la administración de Milei. "Ambos espacios funcionan como un ISO9000 de las ideas de Javier", describió una fuente que conoce bien la metodología de operaciones sobre funcionarios propios y ajenos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/FuerzasDelCielo/status/1885810322956493040&partner=&hide_thread=false Defendemos una causa justa y noble, muchísimo más grande que cada uno de nosotros. Las personas somos meros instrumentos en esta causa.



Aquellos que no lo entiendan no tienen lugar en este movimiento. pic.twitter.com/A0mWf5UraY — Las Fuerzas del Cielo (@FuerzasDelCielo) February 1, 2025

Sólo en este último año, el denominado brazo armado de Milei le estampó distintas categorías negativas a políticos, asesores y comunicadores enfrentados a la administración libertaria. A Antoni Gutiérrez Rubí, el asesor catalán que diseña la campaña de Jorge Macri y que trabajó para Sergio Massa, lo definieron como "enemigo público".

Pero no sólo apuntan sus cañones fuera de LLA: a Marco Palazzo, un influencer cercano a las ideas fascistas, lo nombraron como "excomunicado", una categoría utilizada en la película John Wick, de Keanu Reeves. Por último, y el más resonante de todos, fue a Ramiro Marra, que directamente lo pusieron como "ejecutado", horas después de que Karina Milei ordenara su expulsión de las filas de La Libertad Avanza.