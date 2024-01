Eso no ocurrió porque Milei decidió no tensar tanto y aceptó avanzar en un consenso, que incluirá la mayor parte del contenido propuesto por la oposición. "La reunión fue buena. Se sigue una lógica de que planteamos objeciones y el Gobierno decide aceptarlas", celebró el jefe del bloque de la UCR, Rodrigo De Loredo , al salir de la reunión. Al cierre de esta nota, el diputado se iba a juntar con su tropa, decisiva para que LLA tenga cuórum.

Este jueves fue un desfile de reuniones desde el mediodía, con el objetivo de alcanzar un acuerdo. Menem insistía en sesionar el sábado y los potenciales aliados le explicaron que no era posible. Se lo vio desde temprano al enlace parlamentario, Omar de Marchi . Como acto de rebeldía, las autoridades de bloques habilitaron a sus pares a retornar a sus provincias, para dejar claro que no habrá cuórum posible esta semana, ni en comisión ni en el recinto.

Miguel Pichetto , jefe de la HCF, se reunió al mediodía con Menem para coordinar con los funcionarios una hoja de ruta que tuviera un final feliz. Caputo y Francos no llevaron al Congreso un listado de cambios escritos, sino que hicieron un ping pong de temas con cada grupo.

Los primeros en pasar fueron Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal (PRO), quienes aceptaron los cambios propuestos y se alinearon a sesionar. De Loredo fue solo y a último turno ingresaron las autoridades de HCF (Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot y Juan López) y la jefa de IF, la salteña Pamela Caletti. "Los papeles llegarán el domingo o el lunes. Vamos a seguir negociando", planteó Massot. El jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, tuvo una breve reunión con los funcionarios, sin resultados para ninguna de las partes. El peronismo tuvo su propio cónclave, en paralelo, en la Casa de al provincia de Buenos Aires para organizar la movilización opositora del 24.

La idea original de LLA era dictaminar el martes, pero no descartan hacerlo el miércoles, pese a que está anunciado el paro de la CGT. A partir del jueves, si hay acuerdo, se fijará un día de sesión.

Los cambios

La capítulo jubilatorio fue el primero que se trató en cada encuentro, porque los funcionarios tenían claro que no pasaba el filtro de ningún bloque. El proyecto propone eliminar la fórmula de actualización vigente desde 2020 (que combina la variación de salarios y de recaudación de Anses), sin reemplazarla por otra. El Gobierno evaluó dos alternativas: borrar ese artículo o crear otra fórmula que actualizara los haberes según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como pedía toda la oposición. En este caso, se consideraría como base para calcular los aumentos el mes anterior a la aprobación de la ley.

"Plantearon estas alternativas y vamos a evaluarlas. Sabían que era un tema en el que no íbamos a ceder", sostuvo De Loredo. Francos y Caputo no informaron si tenían previstas otras medidas para sumar los ingresos que no obtendrán con la poda en las jubilaciones que tenían prevista.

El otro tema de conflicto es el aumento de las retenciones a las exportaciones que propone la ley ómnibus. El gobierno aceptó eliminar los aumentos a las economías regionales, aunque no definían cuáles y en HCF de IF exigieron un listado. Se mantiene el aumento de 31 a 33% para el subproducto de soja y sólo se elevarán a 15% las que están vigentes para otros granos, motivo de queja de la oposición. No se crearían las alícuotas a 8% para el vino y el aceite de limón.

En cuanto a las facultades delegadas, sigue vigente la propuesta opositora de reducirla a un año (el proyecto original las contemplaba para todo el mandato de Milei), con la opción a extenderla a uno más si así lo dispone el Congreso. Un capítulo que pide retocar la UCR era la autorización para renegociar deuda y sólo se llevaron una promesa de mejorar la redacción del nuevo artículo 65 de la ley de administración financiera.

La habilitación para privatizar 41 empresas también será revisada. Los funcionarios prometieron que se eliminará del listado a YPF y se dejará el resto sujetas a una evaluación de la bicameral del Congreso encargada de estudiar estos procesos. La oposición reclama excluir del listado a otras como el Banco Nación, Arsat, Nucleoléctrica e YMAD.

Como parte del acuerdo, se desechará la creación del sistema de votación por circunscripciones para elegir a los integrantes de la cámara de Diputados, pero no está definido si se sostiene la eliminación de las primarias. Tampoco quedaría la autorización para tener financiamiento privado sin límites en la campaña. Los capítulos de salud, ambiente, la reforma del código civil y el penal seguirán en estudio, aunque la oposición prefiere eliminarlos o modificarlos. Quedan varios días de negociación.