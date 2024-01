https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FGugaLusto%2Fstatus%2F1737847761092190401&partner=&hide_thread=false Anoche el presidente anunció un Mega DNU de una amplitud y longitud inédita.



Estoy de acuerdo en que debemos cambiar muchas cosas en Argentina, entre ellas el improductivo desempeño de partes de nuestro Estado y regulaciones que traban el buen funcionamiento de diversos sectores… — Martín Lousteau (@GugaLusto) December 21, 2023

“Martín está desaparecido. Si está hablando con gobernadores no lo sé. Quiero creer que sí, pero no lo puedo asegurar”, le dijo a Letra P el colaborador de un gobernador radical. Sin embargo, Lousteau señaló en Mitre que “el radicalismo es uno de los bloques que más está trabajando para ver qué cosas hay que corregir y cuáles no; hay otros que toman una postura más fácil”, chicaneó y afirmó que mantiene diálogo fluido con los mandatarios provinciales de su partido.

“Para nosotros es importante el trabajo de hacer las cosas bien, aunque lleve un poquito más de tiempo”, apuntó el economista en referencia al poco margen que hay para plantar una postura uniforme de la UCR sobre un mamotreto que contiene cientos de reformas atinentes a diversas áreas de gobierno.

Algo de eso se conversó en una reunión vía Zoom que compartieron referentes legislativos y de la mesa nacional del partido el último lunes por la tarde. Uno de los participantes le confió a Letra P: “Creíamos que Martín iba a tener una posición más dura respecto al enfrentamiento con el oficialismo y no fue así. Moderó un poco más sus críticas porque estamos viendo la debilidad institucional del gobierno. Tenemos que ser una oposición constructiva, hay que medir las palabras que utilizamos”.

Otro importante dirigente del radicalismo nacional le señaló a este medio: “(Lousteau) es un tipo inteligente y se da cuenta por dónde va la marcha de la gente y lo que pide nuestro electorado”. Y rememoró la reunión “fatídica” en la previa al ballotage, en la que “el partido presentó un comunicado diciendo una cosa y él en la conferencia dijo otra”.

Aquellas declaraciones del senador habían sido incendiarias respecto al apoyo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich a Milei. Esto último, lo sostuvo en la nota radial de este miércoles, en la que ironizó: “Hubieran ido a unas PASO con Milei antes”, dijo en referencia la ministra de Seguridad. En ese sentido, la fuente consultada expresó: “Se dio cuenta de que esa actitud no es lo que nuestro electorado quiere de nosotros. Es un poco lo que está percibiendo Martín”, intentó excusar.

A pesar de las diferencias, hay una coincidencia entre el sector que responde al gobernador de Corriente, Gustavo Valdés, quienes se referencian en Lousteau, el bloque de representantes legislativos afines al presidente de la bancada en Diputados, Rodrigo De Loredo, quienes acompañan a Facundo Manes y los cinco gobernadores. Los principales temas a corregir son tres, aunque el fondo y las formas de tratarlos abren fisuras. Se trata de la modificación a las retenciones, la actualización de las jubilaciones y la delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo.

Las declaraciones del presidente no van a amedrentar nuestro comportamiento, que pese a los sistemáticos agravios, nos encuentran en la posición de darle al gobierno las herramientas legales que necesite para llevar adelante su plan de gobierno sin excesos y sin dejar indefensos… — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) January 14, 2024

En una reunión que este martes mantuvo Lousteau con Gastón Manes, el presidente de la Convención Nacional propuso que la UCR tenga un dictamen propio respecto a la ley ómnibus, que debe ser mayormente de rechazo, salvo en algunos temas. Ambos compartieron el criterio. A su vez, los cinco mandatarios provinciales del partido -Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza), además del correntino Valdés, no esconden la necesidad de rediscutir lo que perdieron con la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, tema sensible pero de suma urgencia para que las provincias puedan recuperar fondos coparticipables.

Así, el titular del partido buscará garantizar las herramientas institucionales que le aporten gobernabilidad al Ejecutivo, sin que ello implique no marcar las correcciones que, a su criterio, el oficialismo debería hacer al proyecto, con más tiempo para analizar en detalle cada punto, en la construcción permanente de consensos.