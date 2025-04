La Pascua de Victoria Villarruel en Córdoba: retiro espiritual, confidente cordobesista y un pedido especial

villarruel-rumipal córdoba (1).jpg Victoria Villarruel junto a su mano derecha en el Senado, Emilio Viramonte.

Sin embargo, la funcionaria riocuartense le bajó el tono a la polémica. “A mi cuñado se le ocurrió ofrecerle nuestra casa, que en este momento estábamos compartiendo con él. Nos preguntó y nos pareció un honor recibir a una vicepresidenta de la Nación. Fue sin buscarlo”, comentó Dalmasso, quien se desempeña como coordinadora en la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Río Cuarto.

Roque Lenti y su esposa fueron en realidad los primeros interlocutorres, a través del vínculo que tienen con el entorno de la vicepresidenta Villarruel, según explicó Dalmasso.

Victorial Villarruel, misa y charlas con los bajitos de la casa

El plan de la presidenta del Senado fue, desde el primer momento, desconectar de la agobiante rutina que lleva en Buenos Aires. Al punto que planteó abiertamente un pedido a quienes la hospedaron en el coqueto sector de Punta Peñón. Es que Villarruel blanqueó de entrada que en su estadía no habría lugar para las conversaciones sobre política.

Ese sector de Villa del Dique, donde hizo base la segunda autoridad de la Nación, es un emprendimiento relativamente nuevo de la desarrollista GNI, un grupo de peso dentro del mercado inmobiliario de Córdoba. Uno de los socios propietarios de esa firma es el empresario Roque Lenti, cuñado de Dalmasso y nexo con Villarruel.

Victoria Villarruel durante su visita a Villa el Dique, el fin de semana de Pascua. Victoria Villarruel con la familia anfitriona en Villa del Dique.

El pedido fue respetado por sus anfitriones. Villarruel no desarrolló actividades oficiales y mantuvo un bajo perfil, sin contacto con la prensa, durante su fin de semana de descanso.

“Uno de los pedidos que nos hicieron fue no hablar de política. Nosotros no le preguntamos salvo que ella hubiera querido y no se habló. Es una persona simple, correcta y muy cálida. Fue muy amable con mis hijos, con mis sobrinos, hablaba mucho con ellos”, agregó Dalmasso, la dueña de casa.

“Este encuentro no tuvo nada que ver con políticos, sino que fue informal, porque ella fue a descansar; conoció Lago y la zona, aprovechando el sol del día sábado”, agregó.

Una habitué de las sierras de Córdoba

Villarruel llegó el sábado y pasó una noche en Villa del Dique. De fuertes creencias religiosas, el domingo pascual se trasladó hasta la vecina localidad de Villa Rumipal para ser parte de la celebración de la misa.

La acompañaron durante toda la ceremonia un par de concejales de Villa del Dique, quienes dialogaron con ella durante buena parte de la misa. También su incondicional, el cordobés Emilio Viramonte.

La vicepresidenta visitó en reiteradas oportunidades la provincia Córdoba. La de este fin de semana fue su cuarta visita a la provincia desde que asumió como presidenta del Senado. Esto generó expectativa en sectores de la política provincial, atentos a los movimientos de una de las figuras de mayor peso dentro del oficialismo, aunque en clara distancia con Javier Milei.