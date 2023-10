Por otra parte, aseveró que la inflación es lo que preocupa a la gente y consideró que se produce como resultado de “una economía que está descontrolada”. “No me sorprende el precio del dólar porque no se está haciendo nada para que no suba, pero el problema de origen es que todos los días aumentan los alimentos. Y quienes recorremos los barrios vemos cómo sufre la gente", manifestó.