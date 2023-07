La Justicia bajó la lista de Peluso y no habrá interna peronista en Ituzaingó

Ituzaingó tendrá un solo candidato del peronismo en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ) del 13 de agosto: Pablo Descalzo . Así lo resolvió la Justicia Federal con competencia electoral que comanda Alejo Ramos Padilla , que determinó excluir de la competencia a Natalia Peluso , la dirigente del Movimiento Evita que buscaba competir en la interna de Unión por la Patria (UP).

Peluso lo confirmó en un comunicado en sus redes sociales indicando que, “con maniobras burocráticas”, le impidieron la posibilidad de presentarse a elecciones contra el otro aspirante de UP, que es impulsado por su padre, el intendente Alberto Descalzo .

“Luego de imponer diferentes trabas y con la oficialización a nuestro favor de la Junta provincial, lograron impedir con maniobras burocráticas que compitamos con mi precandidatura a intendenta en las PASO contra Pablo Descalzo”, comienza la publicación, que evita dar a conocer los fundamentos de la negativa: “Las razones del ensañamiento” para que el sector no participe “ni con una lista corta preferimos dejarlas a consideración de nuestra comunidad”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpeluso_natalia%2Fstatus%2F1684572046314061825%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Finalmente nos bajaron la lista. En Ituzaingó no vamos a poder elegir dentro de UxP. Lograron impedir que compitamos en las PASO contra Pablo Descalzo.

Igual y como siempre vamos a seguir haciendo por nuestra ciudad, como hasta ahora. Esto recién empieza pic.twitter.com/1iel1wGHiw — Nati Peluso (@peluso_natalia) July 27, 2023

La precandidatura de la referente del Evita había sido impugnada por la Junta partidaria. Según pudo saber Letra P, Peluso recurrió a la Junta Electoral, que no encontró motivos para rechazarla y la “levantó”. El espacio salió con el eslogan “Los cargos no se heredan”, apuntando a la familia Descalzo, y comenzó una campaña que, tras dos semanas de una lucha jurídica con idas y vueltas, llegó a su fin. Tras la revisión, el juzgado de Ramos Padilla confirmó lo que la Junta partidaria de UP había advertido y volvió a rechazar la postulación.