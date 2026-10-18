Karina Milei hace números y puntea un Excel para no perder diputados en la negociación con los gobernadores

La Casa Rosada se prepara para la negociación final con los gobernadores dialoguistas. Por eso, Karina Milei le pidió a Diego Santilli y a los primos Martín y Lule Menem que se lancen a hacer cálculos para saber cuántas bancas pondrán en juego en cada provincia y, así, saber cuánto margen de maniobra tiene a su disposición.

En el laboratorio de La Libertad Avanza tienen cuatro modelos de acuerdo con los mandatarios . Dos implican entendimientos públicos, ya sea formando una coalición que incluya lugares en los ejecutivos provinciales o se limite a integrar listas en conjunto. Un tercero son las candidaturas de baja intensidad. La última variante es que el Gobierno no presente listas.

El objetivo de la Casa Rosada es trocar con los gobernadores paz en las elecciones nacionales a cambio de no entrometerse en sus comicios provinciales. Un club de reelecciones que le otorgue cuatro años más a los gobernadores , siempre que no obstaculicen el camino de Javier Milei a cuatro años más en el Sillón de Rivadavia.

Si bien luce un acuerdo razonable en la teoría, sellarlo en la práctica es un desafío más difícil de lo que parece. Además de la reelección del Presidente, la Casa Rosada quiere al menos sostener sus escaños en la cámara baja, una pretensión lógica en virtud de las reformas que pretende impulsar en el Congreso . Además, tampoco quiere regalarle la reelección a los gobernadores sin llevarse su tajada.

Por eso, Santilli y los Menem vienen punteando provincia por provincia para saber cuántos diputados pone en juego la tropa libertaria y cuántos votos necesita para sostener esos escaños. Los datos se vuelcan en una aplicación que devuelve un mapa de calor que permite saber en qué distritos es necesario acordar y en cuáles La Libertad Avanza está mejor posicionada.

Para llegar a esos datos, los encargados cruzan la cantidad de bancas obtenidas en 2023 con los resultados de las legislativas 2025 y el panorama que muestran las encuestas de cara al año que viene. Si del ejercicio surge que el Gobierno se encamina a retener sus escaños en soledad, el acuerdo no se descarta, pero la negociación dependerá de otros factores que convenzan a las partes.

Las provincias acuerdistas

La Libertad Avanza pone en juego 40 bancas en la cámara baja en 2027. En ese sentido, hay un dato que surge del mapa que condiciona el resto del análisis. Si la tropa violeta logra un acuerdo con el PRO que abarque a todo el país, no necesitaría más ayudas para retenerlas. Así, se pone en valor la rosca en desarrollo con la cúpula del macrismo.

Con los gobernadores radicales se avecina la negociación más jugosa. Son cinco los distritos controlados por la UCR: Mendoza, Santa Fe, Corrientes, Jujuy y Chaco, y solo con Leandro Zdero ya hay un acuerdo. Es importante porque hay 11 bancas violetas en juego. Santa Fe es la que más aporta, cinco: tres obtenidos por LLA y otros dos que entraron con Juntos por el Cambio y pegaron el salto.

Leandro Zdero es de los pocos gobernadores que tiene un acuerdo con los hermanos Milei.

Los mandatarios del PRO también tienen lo suyo. En la ciudad de Buenos Aires, la tropa violeta viene bien posicionada para sostener sus tres bancas. En Entre Ríos, Rogelio Frigerio deberá como mínimo ofrecer respetar los dos escaños de su provincia para repetir el acuerdo que ya tuvo en 2025. En Chubut, la Casa Rosada pone solo un diputado en juego para su negociación con Ignacio Torres.

El vínculo con Gustavo Sáenz viene muy aceitado, por lo que el Gobierno no debería tener problemas para repetir la cosecha de 2023 y mantener dos diputados en Salta. En Río Negro, San Juan y Neuquén, La Libertad Avanza deberá defender solo una banca por distrito, mientras que en San Luis, Santa Cruz y Catamarca todo será ganancia, porque no hay bancas libertarias en juego.

Donde no hay posibilidades

Por otro lado, hay nueve distritos que no forman parte de los cálculos de Santilli y los primos Menem porque la posibilidad de un acuerdo con los gobiernos provinciales está descartada. Entre ellos se encuentran los distritos controlados por Unión por la Patria: Buenos Aires, La Rioja, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Formosa y La Pampa.

En esos seis distritos, La Libertad Avanza junta 11 asientos en Diputados. Sin embargo, hay una salvedad: nueve de esas bancas son aportadas por la provincia de Buenos Aires, donde el Gobierno se tiene fe en virtud de los resultados de 2025. Luego, La Rioja y Tierra del Fuego aportan un escaño cada una. En Santiago del Estero, Formosa y La Pampa no hay legisladores libertarios elegidos en 2023.

Ricardo Quintela, GIldo Insfrán, Sergio Ziliotto y Axel Kicillof, los cuatro gobernadores peronistas que no tendrán acuerdo con la Casa Rosada.

Por último, aparecen Tucumán, Misiones y Córdoba. No son distritos alineados con Unión por la Patria, pero allí se descarta la posibilidad de un acuerdo. En Misiones y Córdoba, porque Martín Llaryora y Hugo Passalacqua adoptaron un perfil opositor. En el distrito del Norte Grande no hay escaños libertarios en juego, pero en Córdoba hay cinco con buenas perspectivas para la Casa Rosada.

En Tucumán, Osvaldo Jaldo es dialoguista, pero un acuerdo sería imposible de justificar frente al electorado, más aún frente a la amenaza que representa Juan Manzur. De hecho, ya hay elecciones convocadas y el exministro del Interior Lisandro Catalán se lanzó como candidato libertario a la gobernación. Allí, La Libertad Avanza pondrá en juego dos escaños en la cámara baja. En el laboratorio libertario igual recuerdan que hoy Jaldo controla tres votos surgidos de las boletas del peronismo, pero suelen jugar en sintonía con la Casa Rosada.