Javier Milei respaldó a Sandra Pettovello: "Le sacó la careta al peronismo"

Ante otra consulta, Milei volvió a dejar en un limbo el Pacto de Mayo, que el vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo que se realizará el sábado 25, pero no se sabe quién será invitado. "Si no es en julio, será en julio, no importa. Tarde o temprano las reformas estructurales las vamos a hacer”, dijo Milei. Y hasta lo pateó para más adelante. “Si no, en 2025. El proceso de reformas es irreversible porque lo decidió la gente. Si la política no se quiere enterar, les irá mucho peor en 2025. Lo único que espero de la política es miseria, bloqueo, palos en la rueda y trampas", completó.