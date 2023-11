https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FFerCerimedo_ok%2Fstatus%2F1724766383823520215&partner=&hide_thread=false Así ez. Pero hemos podido auditar el código fuente y todos los procesos.

El consultor logró que la DINE cumpliera con un pliego de condiciones para el escrutinio provisorio, que reclamó a través de una nota enviada el 30 de octubre. "Lo único que no me aceptaron es sentar gente al lado de los digitadores, pero lo resolvimos con más fiscales informáticos", le dijo a Letra P. Podrá haber hasta trecientos. Cerimedo sí consiguió tener un acceso al seguimiento por GPS de las urnas, que deben trasladarse en camiones a los juzgados donde luego se realiza el escrutinio definitivo. También podrá supervisar los vehículos que transportan los telegramas desde las escuelas donde no hay kit de trasmisión hasta las sucursales electorales digitales (SED).

Además, por su gestión se modificaron los criterios de status de telegramas, para que todos los que tengan diferencias pasen a incidencias y no sólo aquellos en que la cantidad de votos emitidos es menor a los votos totales. Para esa tarea, se amplió el archivo de desglose de telegramas con el dato de "votos totales".

¿Se reconocen los resultados?

La sospechas de Milei sobre el escrutinio provisorio alimentaron las versiones sobre una decisión del libertario de no reconocer una derrota si el resultado es parejo, como marcan la mayoría de los sondeos.

"Tenes claro que perdés las elecciones el domingo. Es un recurso muy bajo y de mal perdedor agitar fraude como (Donald) Trump y (Jair) Bolsonaro. Las elecciones están a cargo de la Cámara Electoral y el control lo hacen los fiscales de cada fuerza", respondió el diputado del Frente de Todos, Marcelo Casaretto.

Las redes sociales se inundaron de comparaciones de Milei con los expresidentes de Brasil y Estados Unidos, quienes no reconocieron las derrotas que los obligaron a dejar sus presidencias. De hecho, el domingo 6 hubo una marcha de autoconvocados militantes libertarios al obelisco, con la consigna "Fraude electoral".

El gobierno y la justicia se preparan para evitar un clima de disputas callejeras para definir al futuro presidente. Es por eso que el comunicado de la Cámara Nacional Electoral para ratificar los resultados de las elecciones del 22 de octubre informó que no existieron denuncias de fraude de ninguna fuerza política.

Durante el debate de la facultad de derecho de la UBA, el candidato oficialista Sergio Massa le recordó a Milei que, por ser diputado nacional, está obligado a llevar a la justicia cualquier ilícito que identifique.

Milei maneja su cuenta de Twitter de forma personal, por lo que no tuvo que consultar a nadie para levantar sospechas del escrutinio provisorio. Casi en paralelo, Francos salió a bajarle el precio a esa hipótesis en una entrevista con Futurock: dijo que no piensa "que vaya a haber fraude", llamó a "controlar la elección" y aseguró que "sí está la convicción de una derrota, no tenemos por qué no reconocerla".

De todos modos, el exrepresentante argentino en el BID no descartó que el domingo pueda no conocerse el ganador. “Cuando el resultado es muy ajustado, siempre se espera el escrutinio definitivo. Si se gana por 5 mil votos o por un millón será muy diferente. Uno encuentra todas las encuestas posibles, según tu gusto”, especuló.