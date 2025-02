Javier Milei hablará ante un recinto desértico: el bloque de Unión por la Patria de Diputados se suma al boicot al 1M

Germán Martínez, de UP, intentó derogar el DNU clave de Javier Milei.

El bloque de la Cámara de Diputados de Unión por la Patria resolvió este jueves no asistir a la apertura de sesiones ordinarias que Javier Milei realizará el sábado a las 21. De esta manera, como tampoco irá la izquierda ni el peronismo del Senado , el recinto la a cámara baja estará con más claros que nunca en un 1M.

Con todas estas presencias, el recinto no ocupará ni siquiera la mitad de sus 257 bancas. Es un hecho inédito, ya que se trata de un evento al que se invita a la totalidad de los miembros de ambas cámaras y hasta suele ser habitual que haya butacas en las escalinatas para las figuras del Senado.

El evento comenzará a las 21 y fuentes parlamentarias estiman que el discurso del Presidente no durará más de una hora y que contendrá anuncios de una treintena de proyectos de ley.

Javier Milei presenta el Presupuesto en el Congreso.

Debate en Unión por la Patria

El bloque peronista de Diputados necesitó realizar dos debates por Zoom para unificar una postura. Sus integrantes quedaron condicionados porque el lunes sus pares del Senado ya habían anticipado el faltazo.

La mayor parte del bloque conducido por Germán Martínez no quería asistir. Además del rechazo a las expresiones del Presidente sobre el Parlamento, al que ha llamado "nido de ratas", hay temor opositor a que la transmisión oficial ponche a sus referentes en cada ataque de Milei. Fue lo que sucedió el 15 de septiembre, durante la presentación del Presupuesto 2025, evento en el cual también hubo ausencias.

Los gobernadores peronistas más opositores - como Sergio Ziliotto (La Pampa) y Ricardo Quintela (La Rioja) - anunciaron que no viajarán a Buenos Aires. Y tampoco estarán los eventuales aliados de la Casa Rosada, como Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Ricardo Jalil (Catamarca), aunque planean enviar sus vices. Sus figuras legislativas no definieron si pegarán o no el faltazo.

Fuentes de la bancada contaron a Letra P que durante la reunión de este jueves, la mayoría propuso no asistir en represalia al escándalo de la cripto estafa, de la falta de ley de presupuesto, "de los rasgos autoritarios de Milei y del desfinanciamiento de las provincias, entre otros elementos", informaron fuentes del bloque.

Otro motivo para argumentar la ausencia fue el nombramiento por decreto como jueces de la Corte Suprema de Manuel García-Mansilla, quien juró este jueves; y de Ariel Lijo. Ambos estarán en el recinto.

Las razones fueron parte de un comunicado emitido por la noche por el bloque de UP.

Sólo rodeado de amigos

El recinto, entonces, quedará poblado únicamente con propios y aliados, una postal que no encuentra precedentes en el pasado reciente. La protesta habitual de las oposiciones suele ser asistir a los 1M y abandonar el recinto en algún momento del discurso presidencial en señal de repudio.

Tampoco hay registro de que haya butacas vacías en el palco reservado a gobernadores, que suelen compartirlo con expresidentes. Las anomalías de este segundo discurso de Milei ante la asamblea legislativa se suman a la prohibición que tendrá la prensa de utilizar los palcos del primer piso que históricamente se reservaron para la actividad.