Javier Milei escala su guerra al periodismo

Con el mazo dando no es sólo un refrán que les recuerda a quienes tienden a confiar demasiado en las fuerzas del cielo la importancia de actuar en el plano de la realidad. Es, también, el nombre de un programa de televisión que realiza desde hace diez años Diosdado Cabello , virtual número dos del régimen chavista y referente del ala militar del sector hegemónico de la política venezolana. El título resulta elocuente sobre el tenor de las opiniones que allí se vierten sobre todo tipo de enemigos y sería perfecto para que Javier Milei ensayara en la Argentina una nueva forma de comunicación directa con su base. Acaso la idea le interese al chavista de derecha que gobierna el país a las patadas.

¿"Chavista de derecha"? ¿Qué es eso? No una nomenclatura ideológica, pero sí un modo de llamar la atención sobre el hecho de que ciertas formas hacen al fondo de la política: la violencia siempre anticipa ensayos autoritarios .

Javier Milei vs. la prensa: la batalla recrudece

El tema no debería dar lugar a reacciones corporativas, porque en ningún ambiente –y por cierto no en el periodístico– "todo es lo mismo" y porque, efectivamente, los hombres y las mujeres de prensa no deben tener coronita. Sin embargo, el clima resulta elocuente del modo en que la derecha radical que, se suponía, encarnaba el mileísmo va mutando de modo cada vez más decidido en una derecha extrema, antiliberal y potencialmente antidemocrática.