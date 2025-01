Daniel Menéndez, de Barrios de Pie: "Axel Kicillof es el mejor homenaje a Néstor y Cristina"

Menéndez no se toma vacaciones, aunque aprovecha escapadas en medio de sus actividades políticas y de gestión, como la que hará el próximo fin de semana con sus hijas en Miramar. Aunque como forma de esparcimiento sale a correr, el dirigente social está enfocado en fortalecer la figura del gobernador Axel Kicillof . Desde el miércoles, desplegará mesas de difusión de las políticas del gobierno bonaerense en toda la provincia.

-Es un debate. Axel tiene la voluntad de construir una alternativa al gobierno de Milei. Eso dispara discusiones al interior del peronismo. Algunos traban la consolidación de Axel, lo critican abiertamente; miran su interés de facción o personal por sobre la necesidad de consolidar una alternativa a Milei. Eso es funcional a Milei.

Los dilemas de Axel Kicillof

-¿Cómo ve a Cristina Kirchner en el PJ nacional y a Máximo Kirchner en el bonaerense?

-Lo que está en discusión es cómo construimos una alternativa a Milei.

-¿Todos los sectores trabajan para eso o alguno no?

-Todo lo que no sea funcional al fortalecimiento de la provincia de Buenos Aires y a su conducción es perjudicial.

-¿Sugiere que hay diritentes que no están comprometidos con eso?

-Hay sectores que no estuvieron del todo comprometidos, se vio en la discusión por el presupuesto.

-¿El fracaso en el tratamiento del Presupuesto estuvo vinculado a la interna peronista?

-No se vio por parte de las autoridades del PJ bonaerense una comunicación clara en defensa de la herramienta que necesita Kicillof. Es una situación de enorme gravedad: la responsabilidad que tienen distintos sectores al interior de la Legislatura por no haber podido sacar las leyes que el gobernador necesita es por lo menos impericia.

-¿En Buenos Aires la elección tiene que ser concurrente o desdoblada?

-La posible eliminación de las PASO a nivel nacional abre una oportunidad para desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

-¿Por qué sería beneficioso para el peronismo separar la elección de la nacional?

-El desdoblamiento habilita una discusión mucho más abierta a la discusión de la realidad de la provincia y eso, lejos de perjudicar, fortalece a quienes han tenido esa responsabilidad y, sobre todo, al gobernador.

-Cristina planteó lo contrario.

-La alternativa al desastre que está haciendo el gobierno nacional son experiencias de gestión exitosas acompañadas con respaldo popular. Hay un liderazgo con medidas concretas, que nos definen constitutivamente nuestro ADN peronista, parado en los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina.

-¿Kicillof es la mejor continuidad de Néstor y Cristina?

-Las políticas de Axel son la mejor herencia de Néstor y Cristina en el ejercicio del gobierno. Desde esa realidad vamos a poder construir una alternativa, no desde el vedetismo menor de liderazgos que se refrendan sin anclaje en la gestión.

El bastón de mariscal

-¿Kicillof debe ser reconocido por todos los sectores como el jefe político del peronismo de Buenos Aires?

-No es una decisión de los dirigentes. Hay que dejarse de chiquilinadas. Esa realidad la va a imponer el pueblo, la sociedad. El que está en mejores condiciones y el que más nos expresa es sin dudas Axel, por su experiencia de gobierno y su volumen político. Eso va a caer por su propio peso, pero mientras tanto no hay que callarse.

-Kicillof nunca puso gente en las listas. ¿Es hora?

-Tiene que tener un peso mayor, porque es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. El problema no son los nombres, es si consolidamos la figura de Axel para ser una alternativa o si la buscamos opacar o lesionar.

-¿Puede partirse el peronismo en la próxima elección?

-No. Es muy claro lo que se está discutiendo.

- ¿Qué se está discutiendo?

-Que Axel se consolide como una figura que pueda expresar el nuevo tiempo del peronismo. Hay sectores que por su interés personal o de facción se ven disminuidos ante la consolidación de Axel.

-¿Habla de La Cámpora?

-La Cámpora y otros. Es así, eso puede ser bueno para esa facción, pero puede ser muy malo para el conjunto del pueblo, eso es lo que hoy se está discutiendo.

-¿Quién es hoy el mejor candidato a presidente del peronismo?

-Kicillof. No tengo dudas. No tanto por Axel y sus cualidades personales, que sin duda las tiene, sino porque en el ejercicio de gobierno es el que mejor homenajea a los gobierno de Néstor y Cristina. Expresa un horizonte. Se buscaron salidas por el centro porque supuestamente eran mas competitivas, Scioli, Alberto, Massa, y hoy estamos ante la posibilidad de que lo más competitivo sea lo más afín a nuestro precepto ideológico ¿Qué más queremos? Nos tenemos que tirar de cabeza para que Axel sea el próximo presidente. Sería de una enorme torpeza no hacerlo.