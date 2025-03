Gustavo Sáenz cruzó a CFK por sus críticas a los diputados peronistas que acompañaron las leyes de Milei

"Si los diputados peronistas de Catamarca, Tucumán, los diputados peronistas que fueron con Sergio Massa en la boleta en Misiones, y los de Salta hubieran votado junto al peronismo y las otras fuerzas políticas, este cheque en blanco no existiría", había dicho CFK el sábado durante su discurso en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en alusión a quienes no votaron junto a su bloque en la sesión del miércoles en la que se aprobó el DNU con el que el Presidente intenta sellar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Sáenz también se refirió a la difícil situación que atraviesa Salta debido a las crecidas históricas de los ríos Pilcomayo y Bermejo , que han provocado evacuaciones masivas y aislamiento en diversas zonas. "Tenemos muchos salteños evacuados y otros tantos aislados porque es imposible llegar hasta donde están, salvo con un puente aéreo para llevarles el alimento necesario. Al día de hoy, no hay ningún dirigente nacional, ni de la oposición ni del oficialismo, que esté acompañando esta situación, y esto también da mucha pena, porque la Argentina no empieza y termina en Buenos Aires", enfatizó.

Sáenz también destacó su independencia política y rechazó el "oportunismo de la dirigencia nacional" en épocas electorales. "Seguramente, para estas elecciones, muchos vendrán a levantarle la mano a nuestros candidatos. Ninguno de ellos me acompañó ni me bendijo como candidato a nada. Nunca busqué eso de ningún dirigente nacional. Siempre busqué la bendición de los salteños y de Dios por sobre todas las cosas", afirmó.

Por último, el gobernador instó a dejar de lado las diferencias políticas y fomentar el diálogo para priorizar los intereses del país. "No nos subestimen más. Los salteños ya saben que los dirigentes nacionales sólo vienen para las elecciones. Esperemos elegir candidatos con la fortaleza para decir 'no' cuando hay que decir 'no' y pelear por Salta. Reconocer errores no es debilidad, es humildad y grandeza. La invito, señora expresidenta, a que hablemos de igual a igual, como argentinos, para encontrar puntos de encuentro y anteponer el bienestar del país por sobre cualquier ideología", concluyó.