“El mejor candidato puede que no seamos ni Jorge ni yo. Primero tenemos que lograr un solo candidato o precandidato que llegue a las PASO. Más que defender cada uno nuestra posición lo que tenemos que hacer es hablar con la sociedad y que ella decida quién debe ir”, sostuvo este martes en declaraciones a Radio Con Vos.

Quirós, que cuenta con el respaldo de Larreta, reparó en que para él "no es un tema de consenso, sino un tema de encontrar a la persona en la metodología de consulta a la sociedad e interpretación de esa consulta de manera respetuosa y profesional"

"El mejor candidato es el que la sociedad está más dispuesta a valorar. El mejor candidato no tiene personalismo, puede que no sea ninguno de nosotros dos”, señaló el ministro, a quien el sábado Macri le había remarcado que "no hay que tener miedo a que la gente elija.