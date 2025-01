Entre Ríos: guerra de intendentes por el reparto de la caja de Salto Grande

La disputa no tiene aún un monto en juego, aunque sí promesas. Todo comenzó cuando el gobernador recibió a Davico en su despacho y le confirmó que evaluaría un histórico reclamo de esa ciudad. Gualeguaychú pide que la Comisión Administradora de Fondos Excedentes de Salto Grande (Cafesg), que maneja unos 2.000 millones de pesos producto del segundo semestre de 2024 , extienda su radio de acción y contemple a esa ciudad como una de las perjudicadas por los efectos de la represa hidroeléctrica situada al norte de Concordia.

El conflicto surge porque históricamente el radio de acción de la Cafesg es la región de Salto Grande, pero no hay una normativa escrita que describa las localidades alcanzadas estrictamente. Las obras que ha repartido la comisión a lo largo de los años han comprendido a Feliciano, Federación, Concordia, Colón, Uruguay, Villaguay , y hasta San Salvador , con mayor injerencia en porcentaje de fondos para Concordia y Federación, por ser las más afectadas por la construcción de la represa. Gualeguaychú quiere ser incluida en ese listado y alega que también se ve perjudicada por las inundaciones del Río Uruguay, a través del Río Gualeguaychú.

La reacción fue inmediata y quien tomó la voz cantante fue Ricardo Bravo , intendente de Federación. El mandatario del PJ le declaró la guerra a Davico y rápidamente convocó a una reunión en la que sostuvo que las intendencias beneficiarias no podían permitir semejante atropello. Todo se trata de una pelea por los magros fondos que todavía llegan para la obra pública , después de la sequía que generó la falta de recursos nacionales.

En Federación hablaron de tomar “una firme postura, de alerta y movilización, para impedir que los excedentes sean extendidos a otros destinos”. “Vamos a luchar codo a codo con los referentes de la región y los vecinos para que no nos quiten lo que por ley y por historia nos corresponde a los federaenses y la región”, afirmó Bravo.

La cuestión de fondo que se plantea es que la Ley 9.140 que regula administrativamente la distribución de los fondos no especifica qué localidades integran la región de Salto Grande. Por eso, una de las propuestas de quienes se oponen a la inclusión de Gualeguaychú es modificar la norma para que se describa con nombre propio los departamentos beneficiarios. Hasta ahora, a quiénes va y en qué medida, es discrecional y una potestad del gobierno provincial.

r_1738077904.jpg El intendente de Federación, Ricardo Bravo, encabezó una reunión con legisladores y referentes de la región de Salto Grande. Participaron funcionarios del PJ y también de Juntos por Entre Ríos, la alianza que gobierna la provincia. Están en pie de guerra ante la posibilidad de que los excedentes incluyan a Gualeguaychú.

"No cuestionamos la política del gobernador ni tenemos nada personal con Davico. Solamente queremos que Gualeguaychú no afecte nuestros porcentajes históricos de fondos, porque Federación tuvo pérdidas humanas por la represa. No es lo mismo", declaró Bravo. A lo largo de los años, los usos y costumbres de las diferentes administraciones de Cafesg validaron que el 50% de los fondos fueran repartidos entre Concordia y Federación.

A Bravo lo respaldan Rogelio Zanandrea, intendente de Santa Ana, y Vanina Pierini, intendenta de Villa del Rosario. También las viceintendentas de Federación, Silvana Monzón y de Chajarí, Fabiola Fochesatto Brunini; el senador Rubén Dal Molín (Juntos), el diputado provincial Rubén Rastelli; el vocal de Cafesg, Miguel Cattan; secretarios y directores de Federación; concejales de esa ciudad y de Chajarí; y representantes del Centro de Comercio de Federación. De ese listado queda excluido el actual titular de la comisión y exintendente de Federación Carlos Cecco.

La postura de Rogelio Frigerio

En la Casa Gris ven con buenos ojos el reclamo de Davico. Creen que es lógico y justo porque, dicen, también han recibido fondos departamentos como Villaguay y Federal, que no son linderos al río Uruguay como Gualeguaychú. “Nunca se quejaron de eso, ni de que Federación fue una de las más discriminadas en obras en la gestión anterior”, apuntó un funcionario que participa de las reuniones con Frigerio.

“A priori vemos con razonabilidad el pedido de Gualeguaychú, de incorporarlos en las posibilidades de Cafesg. Si Palito presenta un proyecto en línea con las prioridades de Salud, Educación y Caminos, lo vamos a tener en cuenta”, respaldó e insistió en el punto que el gobierno provincial considera injusto: hay localidades que no son costeras que acceden de hecho también a esos fondos. Por eso, no encuentran “lógica” al reclamo de Federación.

El dilema de Francisco Azcué

En Concordia, mientras tanto, las aguas no derramaron sobre Francisco Azcué, quien se mantuvo al margen de la disputa. El conflicto afecta por primera vez dos de sus principales intereses: la llegada de fondos para obras públicas y el respaldo político al gobernador, a quien siempre reconoce como “su líder”.

Por ahora, eligió no pronunciarse al respecto, aunque su alineamiento incondicional con Frigerio y el espacio político que los cobija a él y a Davico permite inferir que su postura será de generosidad y apertura con los fondos que se originan en la represa.