Manuel Adorni defendió los viajes de Milei: "Todos tuvieron que ver con llevar a la Argentina al mundo"

Bornoroni cruzó a Mauricio Macri: "El Congreso está muy bien conducido por Menem"

El jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, cruzó al expresidente Mauricio Macri por la chicana que deslizó en Paraná este jueves sobre "saber conducir la Cámara de Diputados". "Lo que dice Macri es verdad, hoy el Congreso esta muy bien conducido por el presidente de la Cámara", apuntó el legislador.

"No creo que Macri le este apuntando a Martín Menem", insistió el diputado en radio Futurock y se atajó sobre su tuit en contra de quienes "no supieron conducir el Ejecutivo": "Mi posteo no es puntualmente para Macri, es genérico".

El legislador explicó este viernes: "Cuando los políticos son gobierno hacen una gestión y cuando salen son buenos opinologos de la gestión de otros, pero lo bueno sería que cuando son gobierno hagan lo mejor posible para que todo salga bien".