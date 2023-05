Con su firma, el oficialismo podrá desplegar agenda propia en la comisión de Presupuesto, aunque para aprobar un proyecto necesitará siempre, de al menos, un bloque opositor.

El proyecto de Mono-tech fue aprobado en marzo en Diputados, con un apoyo tácito de JxC a través de 85 abstenciones. Fue la forma que la alianza opositora encontró para no exhibir las fisuras entre el PRO y algunos sectores de la UCR que estaban a favor.

https://twitter.com/vegaclara/status/1663683230271168512 • En la Comisión de Presupuesto y Hacienda del @senadoargentina, analizamos el proyecto de régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos #MonoTech. Una gran iniciativa para impulsar a muchos jóvenes que se desarrollan en la economía del conocimiento pic.twitter.com/HrCqJ8o3Ap — Clara Vega (@vegaclara) May 30, 2023

Problemas en el recinto

En el Senado, la oposición se manifestó en contra del Mono-tech. De hecho, el radical Víctor Zimmermann, vice de la comisión de Presupuesto, había pedido convocar al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Daniel Filmus, porque considera que promover la venta de servicios tecnológicos al exterior colisiona con el plan de ciencia y tecnología 2030, aprobado en el Senado.

El presidente de la comisión, Ricardo Guerra, ignoró el pedido del senador opositor, incorporó el proyecto al temario de la reunión de este martes e impuso el número para aprobarlo.

La kirchnerista Juliana Di Tulio justificó la decisión: "La oposición presentó una nota para ampliar un giro a comisiones y no tenemos facultad para hacerlo. En estas dos semanas no hubo ningún aporte. No sigamos dilatando este proyecto y pasémoslo a la firma”. Kueider no fue, pero el voto de Vega alcanzó para sumar nueve firmas y asegurar el dictamen.

"Es un proyecto que tiene buenas intenciones para favorecer a jóvenes que trabajan para empresas extranjeras y cuentan con ingresos en dólares. Pero el problema se solucionaría con un dólar libre y sin cepo", criticó el radical Julio Martínez. Y agregó: "(La iniciativa) genera inequidades. El trabajador que gana el tope de dólares va a pagar 31 mil pesos en impuestos y alguien que no entra en este sistema pagará 5 millones. Esto genera una gran inequidad”.

También hay un reclamo de la red federal de polos y clusters de tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, que temen que el Mono-tech se convierta en una competencia desleal por el personal calificado. Quieren ser escuchados.