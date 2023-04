El carro con los melones amarillos

Se anotan en última lista la diputada nacional Carolina Piparo y el legislador provincial Nahuel Sotelo. Ambos, cada uno con su estilo, apuesta todo a una candidatura presidencial del líder ultraliberal que continúa ascendiendo en las encuestas. De todos modos, si bien sus fugas se dieron también con la de otros nombres menos relevantes, no le hacen perder a Espert su principal cotización: su marca política personal, la misma con la que Larreta busca posicionarlo para sacarle a Bullrich los cuatro o cinco puntos que la mantienen en el podio de Juntos por el Cambio.

Audaz, mientras María Eugenia Vidal se encontraba de luna de miel junto a su esposo Enrique Sacco en Mendoza, la jefa de los halcones se reunió con el que todavía es su candidato a gobernador, Cristian Ritondo . El café que compartieron este martes horas antes de la cena anual de la Fundación Libertad generó ruidos internos, pero no sorprendió a nadie, quizá porque ambos ya habían dado muestras de querer amalgamar una propuesta electoral en la reunión que mantuvieron en la casa de Alejandro Finocchiaro a fines del año pasado, pero también porque, mucho más acá en el tiempo, se los vio muy activos –y juntos– en los últimos días a Hernán Lombardi y Martín Yeza , operadores políticos de la candidata a presidenta y del candidato a gobernador, respectivamente.

Aunque la bilateral Bullrich - Ritondo quedó expuesta recién con una nota de Letra P, la incomodidad de quienes siguen a la presidenta del PRO en territorio bonaerense es evidente. No porque Néstor Grindetti, Joaquín de la Torre y Javier Iguacel se lleven mal, de hecho, mantienen una buena cohesión política pese a que tienen orígenes y trayectorias muy disímiles, sino porque algunos de ellos advierten que al no reunir fuerzas detrás de un solo hombre no se puede armar en la mayoría de los distritos.