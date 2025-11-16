El candidato Johannes Kaiser elogió el modelo libertario de Javier Milei: "Ha hecho un trabajo milagroso"

Johannes Kaiser, el candidato de ultra derecha en Chile que respaldó a Javier milei.
El candidato presidencial de la ultra derecha en Chile, Johannes Kaiser, elogió aJavier Milei y descartó diferencias con su programa de gobierno, aunque sostuvo que las necesidades de ambas naciones “no son 100 por ciento equivalentes”. En la previa a emitir su voto este domingo, Kaiser mostró su sintonía con el libertario y se alineó con Donald Trump.
Además, expresó su apoyo a una invasión estadounidense en Venezuela. Este domingo, Chile da lugar a las elecciones presidenciales para elegir al sucesor de Gabriel Boric y para renovar también el Congreso Nacional. El candidato del Partido Nacional Libertario (PNL) figura tercero en las encuestas, detrás de Jeannette Jara, representante del Partido Comunista y exministra de Trabajo de Boric, y de José Antonio Kast del Partido Republicano.
Los elogios a Javier Milei
“Milei ha hecho un trabajo milagroso en la Argentina, recuperando las bases económicas de ese país”, afirmó en una rueda de prensa, y sumó: “Aquí tenemos nuestros dificultades, no son 100% equivalentes”. Por su parte, Kaiser remarcó que no ha visto políticas libertarias que “no pueda respaldar”, por lo que reafirmó la posibilidad de consolidarse como aliado de la Argentina en caso de ganar los comicios de este domingo.
Kaiser confesó que espera coordinar con Trump en materia de políticas migratorias y el combate a las bandas contra el crimen organizado. Además, se mostró “absolutamente de acuerdo” en relación a la potencial invasión de la administración republicana en el país que gobierna Nicolás Maduro.