"No está resuelto el problema democrático" en la Argentina. Lo dice Eduardo Belliboni , líder del Partido Obrero, y advierte que, ante la emergencia de una opción de ultraderecha competitiva, como la que encarna Javier MIlei , "hay caldo de cultivo" para "un grito represivo" en el país.

Entrevistado por Marcelo Falak en el marco de Democracia, 40 años: deudas y desafíos, un ciclo audiovisual de conversaciones producido por Letra P y la Universidad Abierta Interamericana (UAI), el dirigente social recomienda "no decir livianamente que se ha terminado el ciclo de los golpes de Estado" y "no relajarse frente a poderes fácticos como las Fuerzas Armadas que, si bien pueden no estar en la luz pública, pueden estar agazapadas".