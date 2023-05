Como viene contando Letra P, la pelea de las dos facciones amarillas en territorio bonaerense se centra en si debe haber o no una interna entre Santilli y Ritondo y si debe haberla o no en la veintena de distritos que gobierna el partido. El larretismo aspira a blindar esos distritos y a alcanzar una precandidatura de consenso para la gobernación con el Colorado en la boleta, pero el titular del bloque amarillo en la Cámara de Diputados no se resigna y amaga con convertirse en el precandidato de Bullrich, quien además necesita que alguien le cuide la boleta en los distritos que gobiernan intendentes alineados a las palomas.