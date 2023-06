Córdoba, sin mujeres con posibilidades de ganar

Aunque a veces pretenda ser un país aparte, en términos de participación política de las mujeres Córdoba se parece a todas las demás jurisdicciones de la Argentina: de las fórmulas para la gobernación, sólo tres son encabezadas por mujeres, dos de la izquierda y ninguna con posibilidades de gobernar. Es decir que no existe ninguna chance de que el poder ejecutivo de La Docta quede en manos femeninas. De hecho, el binomio de Juntos por el Cambio lleva a dos varones: Luis Juez y Marcos Carasso. El frente Hacemos Unidos por Córdoba, la lista del gobernador Juan Schiaretti, va con Martín Llaryora a la cabeza y la radical intendenta de Estación Juárez Celman (con uso de licencia), Myrian Prunotto para la vicegobernación. Prunotto se reconoce feminista. Hace unos años declaró que una de las piedras más grandes que tuvo en su camino fue “el machismo que tiene la política”. En marzo de este año, la radical fue protagonista de un cruce con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien a su paso por Córdoba subestimó el armado de la intendenta. Prunotto le respondió en una entrevista en Alfil TV: “Las críticas de Morales cuando se pregunta qué estoy tomando se suman a cuando me subestiman porque soy mina: que estoy indispuesta, que soy bipolar, que soy histérica… Yo quisiera que, en un acto, él y algunos de los que lo acompañan junten 5000 personas. Si él le llama 80% del partido a los que nos llevaron a perder elecciones e identidad, queda claro que no conoce la realidad de Córdoba”.