Claudia Sheinbaum asume en un país con récord de feminicidios

Nunca más un México sin nosotras, nunca más un México donde estemos atrás, nunca más el "calladita te ves más bonita".

¡Es tiempo de ser protagonistas de la historia!



Sin embargo, su relación con los feminismos mexicanos ha sido bastante tirante. “El movimiento feminista merece todo nuestro reconocimiento y simpatía, yo me reconozco como feminista, pero lo que no estamos de acuerdo es con la violencia, no podemos aceptar la violencia de ningún tipo”, dijo Sheinbaum en septiembre de 2020, en referencia a una movilización de mujeres que no pudo llegar al Zócalo por la intervención de la policía.