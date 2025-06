CFK presa: los pasos que siguen tras la condena y cómo se definirá su prisión domiciliaria

La confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación activó los mecanismos judiciales para la ejecución de la pena. El Tribunal Oral Federal 2, que llevó adelante el juicio por el caso Vialidad, será el encargado de notificar a la ex mandataria y definir cómo cumplirá los seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El primer paso será la notificación formal de que la ex vicepresidenta queda detenida. En casos similares, como el del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime , el TOF 2 citó a los condenados a presentarse en Comodoro Py en un día y horario específicos. La modalidad podría repetirse en este caso, ya que CFK siempre se mantuvo a derecho durante el proceso judicial.

Aunque el cumplimiento de la pena en una prisión federal es el escenario inicial, se espera que la defensa de Cristina solicite el régimen domiciliario. La ley contempla esta posibilidad para personas mayores de 70 años -la ex presidenta tiene 72-, pero su otorgamiento no es inmediato ni obligatorio.

El trámite implica la intervención de todas las partes, incluidos los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola , y puede demorar varias semanas. Además, será necesario resolver dónde permanecerá la ex mandataria durante ese proceso: una unidad penitenciaria, una dependencia policial o directamente su domicilio.

En el expediente ya se plantea una variable sensible: la seguridad. CFK sufrió un intento de asesinato en 2022 y, por su condición de ex presidenta y ex vicepresidenta, su defensa podría argumentar que el lugar de detención debe contemplar condiciones especiales de resguardo.

Otros condenados, otros escenarios

La condena por el caso Vialidad alcanza también al empresario Lázaro Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex titular de Vialidad Nelson Periotti y a otros funcionarios vinculados a la obra pública en Santa Cruz. En el caso de Báez, que ya cumple arresto domiciliario por la causa conocida como “Ruta del dinero K”, se deberá hacer un cómputo unificado de penas.

Por su parte, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos implica que CFK será excluida del padrón electoral. Para eso, el TOF 2 deberá notificar a la Cámara Nacional Electoral, ya que figurar en el padrón es condición para votar y ser candidata.