Burlando irá por la gobernación bonaerense como representante de la "nueva política"

La presentación tendrá como escenario a dos distritos que pertenecen a la Séptima sección electoral . La primera actividad será en Olavarría, a las 13, y luego se trasladará a la ciudad de 25 de Mayo. También estará en Azul, donde a las 16 participará de un evento a beneficio del comedor "Magalí" en el Gattos Fútbol 5 (Juana Azurduy y Bidegain). Invitan a llevar un alimento no perecedero.

Durante enero, Burlando estuvo en el centro de la escena judicial mediática por su actuación en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa , en el que ofició como representante de la familia del joven asesinado por un grupo de jóvenes en Villa Gesell. El abogado reconoce que aquella exposición por el juicio lo "acercaron a la gente", pero aclara que no fue esa la motivación para ser precandidato.

“Supongamos que hubiese sido una estrategia, no fue mala. Los políticos prometen y del otro lado no hay nada: a la democracia le han pegado golpes bajos, afanaron en nombre de ella, fracasaron”, manifestó.

Burlando intenta mostrarse ajeno a la grieta, aclaró que no es candidato “ni de Horacio Rodríguez Larreta ni de Patricia Bullrich ”. También marcó distancia con el Gobierno.

WhatsApp Image 2023-03-15 at 1.58.20 PM.jpeg

“Alberto Fernández, Cristina Kirchner y La Cámpora: no me gusta, voy a ser opositor. Vengo a proponer una nueva política. Toda esta gente se abusó de la democracia, el fracaso es notorio y evidente”, enfatizó y también aseguró que no tuvo “ningún diálogo ni charla con Javier Milei.