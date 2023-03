Aníbal Fernández, sobre el envío de gendarmes a PBA: "No responderé ninguna carta"

En otro capítulo de las tensiones en el Frente de Todos (FdT), el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández , aseguró que no tiene que dar ningún tipo de explicación por el envío gendarmes al conurbano bonaerense y aclaró que la medida estuvo acordada con "un alto funcionario de la provincia" de Buenos Aires y coordinada "con los secretarios (de Seguridad) de todos los municipios".

"No tengo que dar explicaciones ni responder ninguna carta. En algún momento, un ministro muy responsable nos solicitó que comencemos a trabajar en esa área. Nos pusimos a trabajar y hablamos con todos los municipios", sostuvo Fernández en declaraciones a la prensa. "Esto ya se sabía", señaló y dijo que la decisión se tomó luego de cuatro reuniones.

https://twitter.com/nicogallaok/status/1637796526700261377 Ante la consulta de @cnnradioarg, Aníbal Fernández dijo que no dará explicaciones a Axel Kicillof sobre el envío de fuerzas federales al Conurbano. "No responderé ninguna carta. Todo esto se sabía, lo pidió uno de los profesionales más altos de la Provincia". Sobre Berni: pic.twitter.com/ojaoby8gmV — Nicolás Gallardo (@nicogallaok) March 20, 2023

Fernández afirmó que la medida "no fue sorpresiva ni inconsulta" ya que fue solicitada por integrantes de la administración provincial. Aclaró, en tanto, que la charla no fue con su par bonaerense, Sergio Berni, porque "él no habla con terrenales".