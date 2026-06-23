Adrián Ravier retrasa su renuncia en Diputados para garantizar la aprobación del súper-RIGI

-El vocero presidencial Adrián Ravier no puede dejar su banca como diputado. Este miércoles asistirá a la sesión para dar cuórum y garantizar la aprobación del proyecto de súper-RIGI y el acuerdo con los holdouts. Sólo si La Libertad Avanza (LLA) puede asegurarse los aliados para aprobar ambas iniciativas, el pampeano dimitirá a su banca.

Como anticipó Letra P , el sustituto de Ravier será Martín Matzkin , cercano a Patricia Bullrich . Lo que es seguro, es que el pampeano estará en la sesión para ocupar una de las 129 bancas necesarias para abrir el recinto.

Ocurre que si un diputado renuncia, no puede dar cuórum y tampoco puede hacerlo quien lo reemplace, porque para jurar es necesario que esté la sesión empezada. Los juristas de Diputados repasaban el reglamento para evitar este uso y costumbre. Una opción que evalúan es la siguiente: pedir un cuarto intermedio y usar el retorno para la asunción de Matzkin, para lo cual no sería necesario el cuórum. No está claro si hay un marco jurídico para llevarla a cabo.

LLA tiene 95 miembros y necesita llegar a 129 para el cuórum. Como el bloque Provincias Unidas (PU) nunca da garantías de ayudar, es necesario sumar los 22 ex Juntos por el Cambio (UCR, PRO y Karina Banfi ), y la amplia variedad de partidos provinciales que responden a gobernadores afines como los de San Juan, San Luis, Salta, Misiones, Tucumán y Catamarca, que vienen retaceando ayuda.

"Los números están justos. No nos podemos confiar. Ravier tiene que estar para el cuórum como sea", advirtieron este miércoles a Letra P desde el bloque oficialista de Diputados, que preside Gabriel Bornoroni . No hay temores en las votaciones generales de los proyectos, pero sí en la votación en particular.

Si renuncia después de la sesión, el dilema podría repetirse en caso de que haya una sesión pedida por el oficialismo. Por eso la idea del cuarto intermedio es la que más convence, aunque debe pasar el filtro de la oposición dialoguista. La sesión comenzará a las 12 horas con el debate de tratados internacionales y continuará con súper-RIGI y holdouts.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2069490348124946941&partner=&hide_thread=false EXVOCERO AL BANQUILLO El PRO, la UCR y partidos provinciales voltearon la sesión y retrasan la interpelación a Adorni



Los aliados no dieron cuórum en Diputados



https://t.co/31DMNZVp3v

@mauriCanta pic.twitter.com/KfXmtbWxqM — LETRA P (@Letra_P) June 23, 2026

El nuevo diputado

Ravier será reemplazado por Matzkin, que es subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad Nacional y renunciará a ese cargo para sumarse al bloque LLA en la Cámara de Diputados. Será el miembro número 12 cercano a Bullrich, quien en los últimos meses no duda en diferenciarse del Gobierno.

En La Pampa LLA tiene también como referente a Juan Pablo Patterer, titular de la ANSES de General Pico y, también, cercano a Lule Menem. Queda como suplente de Matzkin. Quien escoltó al actual vocero presidencial en las listas legislativas que compitieron en octubre fue Adriana García, oriunda del PRO y supo responder a Carlos Mac Allister.

El nuevo diputado que asumirá en algún momento tiene 51 años, es abogado y tiene un pasado cercano a Carlos Menem. Tal es así que mantiene contactos con Ramón Hernández, el mítico secretario privado del expresidente y actual empleado del Senado, donde orbita por el despacho del peronista Fernando Rejal.-