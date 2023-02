Gutiérrez acordó con docentes y cierra la discusión salarial en Neuquén

Como explicó Letra P , en Neuquén se aplicarán actualizaciones trimestrales sobre los salarios, con un adelantamiento del primer mes de cada período. La acción está atada al índice de precios al consumidor (IPC) . Además, habrá un bono extraordinario por única vez de 80 mil pesos de bolsillo de carácter no remunerativo a abonar en dos cuotas mensuales y consecutivas de 40 mil pesos cada una los días 7 y 17 de marzo, respectivamente. El sector pasivo lo recibirá en las proporciones establecidas por ley.

Por otra parte, este miércoles el gobernador presentará un proyecto de ley para proteger los salarios estatales del impacto de Ganancias. El 1 de marzo próximo, en la apertura del nuevo período ordinario de sesiones legislativas de la provincia, Gutiérrez dará a conocer una iniciativa destinada a establecer -de modo definitivo- las modificaciones que aliviaron el impacto del impuesto a las Ganancias en los salarios de quienes trabajan en la administración pública provincial.

“Este primero de marzo vamos a presentar el proyecto de Ley para que la desgravación del salario, demostrándonos todo que el salario es uno de los grandes motores del desarrollo económico en la provincia de Neuquén y no es ganancia, quede vigente para siempre. Que no esté supeditado y condicionado al buen clima, al buen humor o no de algún funcionario de turno, que quede la Ley establecida de acá para adelante”, afirmó el gobernador.

image.png Docentes neuquinos aceptaron la propuesta salarial.

La medida que hizo descender el volumen de retenciones y en consecuencia hizo subir los haberes alcanzados por dicho impuesto, pero está atada a la Ley de Presupuesto 2023 (Nº 3365) por lo que su alcance es perentorio.

Los acuerdos alcanzados permitieron que las personas que trabajan en el Estado neuquino puedan acceder a un 25 por ciento de aumento en los últimos 30 días y, gracias al alivio del Impuesto a las Ganancias, quedaron 1.000 millones de pesos por mes circulando en la provincia. Gutiérrez explicó que “entre el aumento del mes pasado y este aumento, todos los trabajadores y las trabajadoras de la Administración Pública tienen una recomposición salarial del 25,5 por ciento y esto es fruto del consenso”.

Por último, Llancafilo destacó que la firma del acuerdo permitió "poner a Neuquén como una de las provincias con mejores salarios". Por su parte, Marcelo Guagliardo expresó que la firma es "producto de un proceso de discusión donde en la agenda no sólo estaban cuestiones vinculadas al salario sino también a las condiciones de trabajo, de aprendizaje”.