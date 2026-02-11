TRIBUNA LETRA P

Una reforma laboral histórica e imprescindible

El nuevo proyecto apunta a la inclusión de los trabajadores en negro y pretende favorecer a las pequeñas empresas. Las reformas impositiva y previsional.

Letra P | Antonio Aracre
Por Antonio Aracre - Economista.
Una reforma laboral histórica e imprescindible.

Una reforma laboral histórica e imprescindible.

NA

Como un elefante en una habitación que nadie se anima a mirar, la reforma laboral es uno de esos temas que se hablan en ámbitos familiares, laborales, políticos y profesionales. No importa cuánto conozcamos los detalles del nuevo proyecto, se trata de uno de los tópicos más elegidos para el debate cultural que suma cada vez más adhesiones pero que sigue cosechando, aún, opiniones adversas de la oposición y de buena parte del lobby laboralista.

Notas Relacionadas
Patricia Bullrich.
SENADO | EXTRAORDINARIAS

Bullrich impuso su reforma laboral: no hay baja de Ganancias, prioridad para pymes y guiño a la CGT

Por 
Letra P | Mauricio Cantando
Mauricio Cantando

Del otro lado de la grieta insisten en la pérdida de derechos adquiridos y en el enfoque pro-empresa, más que pro-empleado que la nueva ley nos trae. A esta altura podríamos preguntarnos legítimamente: ¿cuáles son los derechos adquiridos de los diez millones de trabajadores informales que registra el mercado argentino? La respuesta en sencilla: ninguno.

La ley actual que pretende reformarse constituye mucho más un cepo laboral para el que logró entrar y permanecer antes que un marco legal que atrae, promueve e incentive la inclusión de más de la mitad de los trabajadores en negro que tenemos en este bendito país.

Una reforma laboral necesaria

Quienes se esmeran en repetir que lo único que funciona para que se generen nuevos puestos de trabajo es el crecimiento económico -una verdad de perogrullo-, parecen desconocer la realidad de casi diez millones de compatriotas que ya tienen uno pero sin ningún derecho elemental como una jubilación para la vejez o una obra social para casos de enfermedad. Como toda esa gente no aporta hoy al régimen de seguridad social, por un lado se genera una contingencia futura para el Estado que probablemente deba darle al menos una pensión básica en la vejez; pero además, por otro lado, desfinancia hoy a los jubilados presentes que podrían tener un haber mejor si se duplicaran las personas que aportaran al sistema (pensemos que los asalariados en el sector privado apenas superan los seis millones de personas en la actualidad, cifra que no se ha movido en los últimos veinte años (casi la misma cifra que de jubilados, mientras cualquier sistema sustentable requiere por lo menos dos por cada uno).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2021328318260494804&partner=&hide_thread=false

El caso de las pymes

El 80% de esos trabajadores en negro está asociado a PYMEs que no pueden tomar los riesgos de litigiosidad que sí pueden asumir las grandes ni pagar un costo impositivo de ese trabajador del 50% porque se funde y hasta el propio empleado le pide que ese dinero se lo den cash. Nadie mejor que un laburante sabe lo que cuesta ganarse la diaria y lo altamente factible que es que el Estado te manotee tus ahorros y termines recibiendo menos que una dádiva.

Reducir la discrecionalidad en el monto indemnizatorio acota muchísimo la contingencia y eso es un gran aporte de la nueva ley. Y permitir que los acuerdos de las empresas prevalezcan por sobre los convenios nacionales es clave para una pequeña empresa. No tiene ninguna lógica que un vendedor de Zara gane lo mismo que uno de la calle Avellaneda. Sus empleadores no tienen la misma espalda, ni la misma escala ni la misma rentabilidad.

Otras reformas que propone el Gobierno

La pregunta honesta es: ¿queremos seguir teniendo un sistema inflexible cuyo régimen proteja al que está adentro pero que resulte impermeable para que ingresen los que quedaron afuera?

Mientras no hablemos del elefante en la habitación seguiremos con regímenes que no protegen el empleo sino que protegen los despidos. Ojalá que cuando la reforma laboral sea ley, avancemos sin prisa pero sin pausa con la reforma impositiva y la previsional. Es esa la única forma de cambiar definitivamente la matriz de competitividad argentina que nos permitirá integrarnos plenamente al mundo y sus enormes oportunidades.

Temas
Notas Relacionadas
La reforma laboral de Javier Milei
TRIBUNA LETRA P

Milei va a cambiar un modelo que ya fracasó

El proyecto incentiva el blanqueo, baja la presión sobre las pymes y da previsibilidad. Durante años, el peronismo vendió espejitos de colores. El cambio es ahora.
Patricia Bullrich, durante el anuncio de la reforma laboral. 
LEY BULLRICH

Reforma laboral XS: ¿qué ganan y qué pierden el Gobierno, los gobernadores y los ceos?

El proyecto tuvo 28 modificaciones. Cajas de gobernadores y gremios, a salvo. Grandes empresas suman renta, pero las pymes tendrán prioridad.

Las Más Leídas

Más Sobre Opinión

También te puede interesar

Morón: la guerra Lucas Ghi – Martín Sabbatella con réplica en el PJ bonaerense
LA PELEA INSOSTENIBLE

Morón: la guerra entre Ghi y Sabbatella se traslada al PJ bonaerense

Por  Macarena Ramírez
Martín Maquieyra saltó del Congreso a YPF: el dirigente del PRO de La Pampa refuerza puentes con La Libertad Avanza. FOTO: www.radiokermes.com
LA INTERNA AMARILLA

La Pampa: La Libertad Avanza coló a Maquieyra en YPF y le echa nafta al fuego amigo en el PRO

Por  Juan Pablo Gavazza
Luis Juez pone la mira en la ciudad de Córdoba
SE ACABÓ EL FERNET

Juez detonó su relación con De Loredo y se vuelca al armado libertario en la ciudad de Córdoba

Por  Yanina Passero
El juego a dos puntas de La Libertad Avanza en el motín policial que conmociona a Santa Fe
MARTES CALIENTE

El juego a dos puntas de La Libertad Avanza en el motín policial que conmociona a Santa Fe

Por  Gustavo Castro