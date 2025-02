El precio de un post: cuando la comunicación presidencial se convierte en un riesgo político.

Las redes sociales han transformado la comunicación política. Ya no son solo espacios de expresión personal, sino plataformas estratégicas que construyen—o erosionan—el capital simbólico de quienes ejercen el poder. En el caso de un presidente, sus activos digitales no son meros canales de opinión, sino herramientas de gobierno, espacios de legitimación y representación ante el mundo.

Las consecuencias de este episodio se proyectan en distintas direcciones. En primer lugar, hacia su propia base de apoyo. Muchos de sus votantes y simpatizantes no están inmersos en el ecosistema cripto y, aunque pueden no comprender los detalles técnicos del caso, perciben el ruido y la controversia. Si la crisis persiste, la confianza en la palabra presidencial podría verse afectada. En segundo lugar, los mercados y actores económicos internacionales, sectores clave para la estrategia oficialista, ya han reaccionado con caídas en bonos y acciones argentinas. En un intento de respaldo, Donald Trump publicó en Truth un mensaje de apoyo a Milei, pero el impacto de esa señal es incierto frente a la volatilidad del contexto.

Tras el Libragate que comenzó Milei el último viernes al difundir la criptomoneda $LIBRA, Trump compartió una imagen del presidente argentino en su cuenta de Truth Social



"Fenomeno barrial", celebró el mandatario

La responsabilidad presidencial

Más allá del daño reputacional, este episodio plantea una cuestión central: la responsabilidad presidencial. Milei no solo debe esclarecer lo sucedido y brindar certezas a quienes confiaron en su palabra, sino que le corresponde cerrar operativa y políticamente la crisis. Como jefe de Estado, su rol no se limita a atenuar el impacto del escándalo, sino que implica asumir las consecuencias de sus actos y dar respuestas claras. La comunicación puede ser un instrumento para construir liderazgo, pero también para exponer sus límites cuando las palabras se traducen en hechos con costos concretos.

¿Qué quedará de esta crisis en el mediano plazo? ¿Será solo un episodio pasajero o marcará un punto de inflexión en la relación del presidente con su electorado? En cualquier caso, lo que está en juego excede un error comunicacional. Se trata de entender que la libertad de expresión no exime de responsabilidad, y que cuando se ocupa el máximo cargo del país, cada palabra no solo tiene impacto interno, sino también proyección internacional. La política no se reduce al uso de las redes sociales, pero en tiempos de hiperconectividad, la línea entre comunicación y gestión es cada vez más delgada. Y en ese cruce, gobernar implica no solo hablar, sino hacerse cargo de lo que se dice y de sus consecuencias.