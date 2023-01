Idas y vueltas en el oficialismo en la previa del juicio político a la Corte

"No hubo ninguna postergación, porque no hubo ninguna confirmación", dicen en el bloque de diputados y diputadas del Frente de Todos. Apuntan a refutar las versiones sobre un estiramiento de los tiempos para que comience a trabajar la comisión de Juicio Político. La información surgió de la Casa Rosada y fue corregida poco después en Diputados, donde las principales autoridades parlamentarias del oficialismo insisten que siempre hablaron de la segunda quincena de enero para que comience el trámite legislativo del juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema. En ese contexto se reunieron este miércoles los 16 integrantes oficialistas de la comisión que preside la entrerriana Carolina Gaillard y subrayaron que lo hicieron con "asistencia perfecta".

De acuerdo a los comentarios en off the record que surgieron de Balcarce 50, cerca del Presidente aseguraron que decidieron apuntar al 23 de enero para que comience el proceso legislativo cuando al principio habían apuntado a la semana próxima. La versión comenzó a circular esta mañana por distintos medios. Las fuentes oficiales también aseguraron que el cambio fue a pedido de los propios diputados del bloque, para que la comisión que cuenta con 16 integrantes del FdT postergara por una semana su arranque. Con el correr de las horas el debate calendario. "La parte en que el 23 de enero no es parte de la segunda quincena de enero me supera. No hay ningún cambio de posición del Gobierno. Y ninguna interna", tuiteó la portavoz Gabriela Cerruti este miércoles por la tarde para poner paños fríos.

Las ideas y vueltas con la fecha, nunca del todo fijada, aumentaron las sospechas sobre la posible ausencia de algunos integrantes del bloque por vacaciones o por diferencias internas con la realización del juicio político. El foco estuvo puesto en los tres diputados del Frente Renovador dentro de la comisión, aunque las versiones más fuertes sobre el distanciamiento surgieron más de Juntos por el Cambio que del oficialismo. El diputado santafesino Roberto Mirabella, que responde al gobernador provincial Omar Perotti, le dio certidumbre a los rumores de diferencias internas en el oficialismo. Su peso no fue determinante porque no integra la comisión de juicio político, pero mostró la fragilidad que tiene el FdT en el recinto para sostener un eventual dictamen de mayoría. "Para Santa Fe, no es prioritario el juicio político a la Corte", aseguró. En Buenos Aires el mensaje fue más leído como una señal destinada a la coyuntura electoral de su provincia que un distanciamiento del bloque que integra.

Según confió uno de los participantes del encuentro virtual, los 16 hablaron "de una secuencia sin fechas" a partir del análisis de las instancias que establece el reglamento de la comisión de juicio político. De ese modo buscaron eludir los interrogantes sobre los tiempos de arranque y de funcionamiento de esa instancia legislativa, donde el oficialismo tiene mayoría propia dentro de los 31 bancas que posee.

Cuando concluyeron, el bloque difundió un comunicado donde destacaron que se reunieron "con asistencia perfecta" y avanzaron "en el análisis de los próximos pasos a dar en función de la solicitud que nos fue entregada la semana pasada por el Presidente". Anticiparon que trabajarán "analizando los pedidos de juicio político a los integrantes de la Corte". Así como no es menor que hayan remarcado que no faltó nadie, también es relevante que el oficialismo que controla la mayoría en esa comisión confirme que que estudiará todos los pedidos, cuando hay algunos impulsados por la Coalición Cívica contra el cortesano Ricardo Lorenzetti. Al parecer no entrarán los 14 impulsados por JxC contra el Presidente.

Otro de los participantes de la reunión explicó a Letra P que el primer encuentro sirvió para ordenar los pasos a seguir, en un cuerpo donde la mayoría oficialista tiene pocos integrantes que hayan participado de un proceso de juicio político en el Congreso. Ellos son Leopoldo Moreau, Marcos Cleri y José Luis Gioja. Los demás transitarán esta instancia por primera vez, algo similar a lo que experimentará la mayoría los representantes opositores en la comisión.