Junto al Presidente, Insaurralde participó de la apertura del Mercado de Lomas

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, participó este martes, junto al presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense Axel Kicillof de la inauguración del Mercado de Lomas, un espacio donde la ciudadanía podrá adquirir productos de primera necesidad a precios económicos.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

“Estamos poniendo en marcha este Mercado de Lomas, que constituye un paso clave en el camino de adecuar los precios con los ingresos de la gente. Nadie se desarrolla en una sociedad que no se desarrolla”, aseguró el jefe de Estado y agregó: “Tenemos que hacer no solo que nuestra gente coma, sino que se alimente. No tenemos que producir chatarra sino buenos alimentos. Por eso valoro tanto este proyecto que involucra a los pequeños productores comprometidos con su trabajo y con el país”.

“El valor de la unidad, no solo de un frente político sino de toda la Argentina, es muy importante, porque es lo que nos permite lograr estas transformaciones. En política no todos somos lo mismo, hay quienes piensan que el mercado está para resolver problemas de la sociedad y hay quienes pensamos que es el Estado el que debe estar presente al servicio de la gente”, profundizó.

También podés leer Insaurralde y De Pedro presentaron móviles para seguridad y cuidado ambiental

Por su parte, Kicillof señaló: “Donde el mercado no llega, tiene que estar el Estado. Por eso la virtud de este Mercado es que junta directamente al que produce y al que consume, eliminando la especulación. Estamos comprometidos a acompañar las políticas nacionales e instrumentar este tipo de herramientas que no solo benefician a las familias sino a los pequeños y medianos productores que también son víctimas de quienes especulan. Vamos a contribuir todos juntos a cuidar la mesa de las y los bonaerenses”.

El jefe de Gabinete bonaerense, también intendente en uso de licencia de Lomas de Zamora, aseguró que el Gobierno debe “garantizar la comida en la mesa de cada uno de los argentinos” y que “bajar los precios” de los productos y servicios es parte de las demandas electorales hechas por la población hacia el Frente de Todos.

También podés leer La era del hielo municipal: entre el efecto Massa y el reclamo a Kicillof

“Por eso estamos inaugurando este mercado donde habrá alimentos y productos esenciales a precios populares y luego dos etapas de 10 mercados más cada una en todo el Conurbano”, profundizó y ahondó: “Debemos conjugar, desde la producción y el comercio, una política de precios razonables y, al mismo tiempo, impulsar, el Estado, las empresas y organizaciones de la sociedad civil, el ambientalismo popular, como lo venimos haciendo en la provincia con Axel (Kicillof) y la ministra de Ambiente, Daniela Vilar”.

En el Mercado de Lomas, productores locales y de la Unión de Trabajadores de la Tierra tendrán puestos de carnicería, verdulería, fiambrería, pollería, pescadería, panadería, productos secos y artículos de limpieza que costarán un 20% menos que los Precios Cuidados, como parte de las condiciones que fija el Municipio dado que no se abona alquiler ni servicios y se subvencionan parte de los costos.