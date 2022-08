La oposición, sobre el descargo de CFK: “Un stand up bastante aburrido”

Tras la exposición de Cristina Fernández de Kirchner, diferentes figuras de la oposición salieron a rechazar el descargo de la vicepresidenta y describieron como “un stand up bastante aburrido” y un “manotazo de ahogado” al mensaje que dio a través de sus redes sociales luego del pedido de 12 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa de Vialidad.

“En un stand up bastante aburrido, CFK lleva 40 minutos hablando sin tener defensa frente a la contundente acusación de los fiscales y se dedica a contestar tapas de Clarín y La Nacion que deben festejar. Con la bandera de fondo, sigue degradando instituciones”, escribió la diputada nacional Margarita Stolbizer en su cuenta de la red social Twitter.

Y agregó: “CFK alterada y confundida. Armó el show para su defensa que ni empezó. Será que no tiene defensa. Pero se puso el traje de fiscal y lleva hora y media haciendo acusaciones. Pero no en tribunales sino refugiada en sus atributos del Senado de la Nación”.

Por su parte, el legislador porteño Roberto García Moritán calificó como un “manotazo de ahogado" el descargo en Youtube del alguien que "no pudo probar su inocencia en la Justicia”.

El diputado Waldo Wolf también se expresó en sus redes sociales y señaló: “Hace una hora que Cristina Kirchner está contando que (Nicolás) Caputo era proveedor del Estado (ya lo sabíamos) y hablaba con funcionarios para cobrar. Todavía no explicó cómo le habría devuelto el sobreprecio en sus hoteles como lo hizo Báez. Más que una defensa es una confesión”. “Y a los K que me chicanean. Si tiene pruebas de que Caputo cometió algún ilícito que lo denuncié y se defienda él. Hasta ahora no explico nada de lo que se le acusa”, ahondó.

La legisladora Graciela Ocaña consideró que "la historia no absolvió a Cristina y los argentinos tampoco" ya que, según la Constitución, "los únicos que pueden absolver o condenar son los Jueces". "CFK nunca contravino pruebas, según Fiscales (Diego) Luciani y (Sergio) Mola un fraude equivalente a 1000 millones de dólares”, agregó.

Por la Coalición Cívica, el partido que conduce Elisa Carrió, el jefe de su bancada en la Cámara de Diputados, Juan Manuel López, afirmó: “El juicio de la Obra Publica no disciplina a nadie. Tiene que ser un hito en el avance para la integridad de toda la política argentina. Cristina Kirchner busca un pacto de impunidad pero sólo la Justicia nos va a hacer mejores”.

“Por más que quiera no podrá tapar la verdad, las pruebas son contundentes e inapelables. Aunque lo quiera, no habrá pacto de impunidad. Su deber de funcionario público era denunciar en su momento. Perdida, se lleva puestos a sus cómplices Decadente. Fin del juego”, consideró, por su parte, el presidente del partido a nivel nacional, Maximiliano Ferraro.

En el Senado, ámbito legislativo que conduce Cristina Kirchner en su calidad de vicepresidenta, también hubo repercusiones. El exgobernador de Mendoza y legislador por la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, afirmó que los dirigentes kirchneristas "representan la antítesis de lo que los argentinos quieren" ya que, "en vez de ocuparse de lo que pregonan, están preocupados en cuidar la imagen de la vicepresidenta al decir que no dudarán en movilizarse para ‘defenderla’”.

“El show de CFK no permite que se reúnan las cinco comisiones del Senado establecidas para hoy. La única agenda que le importa a la vicepresidenta es la suya. Esto es una muestra más del sometimiento del Senado a los intereses personales de Cristina”, denunció el titular del bloque de la UCR-Evolución, Martín Lousteau.

Este martes, luego de que el Tribunal Oral Federal 2 rechazara el pedido de la vicepresidenta para ampliar su declaración indagatoria, la titular del Senado realizó una exposición a través de las redes sociales, donde denunció que el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión en su contra por "los 12 años del mejor gobierno de la historia". "Es un juicio contra el peronismo", denunció. En la previa, la oposición había denunciado su solicitud para volver a declarar al asegurar que la exmandataria preparaba un "show". “Las pruebas son enormes y contundentes. No se va a poder escapar de la condena legal y el repudio social será colosal”, declaró este lunes el diputado Ricardo López Murphy.