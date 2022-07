"El Presidente está en control" del Gobierno, aseguró Cerruti

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, aseguró que el presidente Alberto Fernández, que mantiene silencio desde hace casi una semana y en ese lapso apareció en público solo a través de fotos tomadas en la quinta de Olivos, “está en control” del Gobierno. Lo hizo al responder, incómoda, la última pregunta de su habitual conferencia de los jueves, que esta vez fue vespertina. Además, dijo que el jefe de Estado “conversa con la vicepresidenta como conversa con presidente de la Cámara de Diputados”, Sergio Massa., pero dijo desconocer la cena que mantuvieron este miércoles, en la residencia presidencial, los tres socios principales del Frente de Todos.

También podés leer Cena para tres: Fernández, CFK y Massa remiendan el Frente de Todos

En días agitados para el oficialismo a partir de la renuncia de Martín Guzmán y el ingreso de Silvina Batakis al Ministerio de Economía, Cerruti adjudicó los rumores que hablaron de una posible salida de Massa de la coalición de gobierno o una posible renuncia del Presidente a “rumores” de “quienes tienen tiempo para sentarse a conspirar en vez de estar gobernando” y de “los especuladores de siempre”, a quienes “no les parece bien que el Presidente esté gobernando, que hable con la vicepresidenta y que el dólar blue empiece a bajar". “Hay un gobierno trabajando”, afirmó.

“El Gobierno sabe, como sabemos todos, que hay intereses creados para que Argentina no crezca, para que no haya distribución y que las ganancias se las lleven siempre los mismos”, agregó.

Entre los rumores que la portavoz negó estuvo la cena que este miércoles compartieron el Presidente, la vicepresidenta y Massa, que Letra P constató con distintas fuentes oficialistas. “No vamos a dar esa información”, aseguró Cerruti cuando fue consultada al respecto.

Otras definiciones:

Sobre las limitaciones al uso de los dólares impuestas sobre el Banco Central: “Habla de las prioridades que está marcando el Gobierno y el Banco Central, hacia qué sectores tienen que estar destinados los dólares”.

“Batakis está armando su equipo de trabajo y, como viene definiendo, el plan de trabajo implica sostener el programa y el rumbo económico como se viene sosteniendo”.

Sobre la inflación: “Va a haber medidas que tienen que ver con los precios, pero también con el crecimiento, la creación de empleos, el ajuste de los salarios y todas las medidas que hacen a la formación de precios y va a haber conversaciones con los empresarios sobre la cadena que hace que lleguen esos productos a los supermercados”.

“Esperamos que la remarcación especulativa no siga adelante porque estaban generando un clima de incertidumbre alrededor de una posible estampida que no sucedió y no está sucediendo. Esperamos que terminen las maniobras especulativas”.

“El gobierno está trabajando. No pensamos en rumores, los llevan y los circulan quienes tienen tiempo para sentarse a conspirar en vez de estar gobernando y los especuladores de siempre que no les parece bien que el Presidente esté trabajando, que hable con la vicepresidenta y que el blue empiece a bajar”.

“En un país en el cual hay que elegir a dónde se dirigen los dólares, para qué tipo de importación, el gobierno prioriza los medicamentos, las autopartes, los fertilizantes, todo aquello que haga crecer el trabajo y la producción. Esas son las prioridades justas. Es más prioritarios que se importen insumos para el agro o medicamentos que comprar cosas suntuosas en el freeshop”.

“Batkais dijo que el salario universal es motivo de conversación, pero no está la posibilidad en este momento, por las cuentas de la argentina, de avanzar”.

“El programa económico está completamente ratificado y sigue su rumbo. Su prioridad es la lucha contra la inflación y el cuidado de la mesa de los argentinos”.

“La ministra está trabajando en todas las correcciones y medidas que quiera hacer al plan económico, que está ratificado para que sea cada vez mejor. Este gobierno está conforme con el grado de crecimiento que estamos logrando”.

“El gobierno sabe, como sabemos todos, que hay intereses creados para que Argentina no crezca, para que no haya distribución y que las ganancias se las lleven siempre los mismos”.