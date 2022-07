Mirabella: “Las asimetrías en los subsidios al transporte crecen cada vez más"

El diputado por Santa Fe Roberto Mirabella reiteró sus críticas a las diferencias entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior del país en materia de subsidios al transporte y el costo del boleto de colectivo. “Las asimetrías crecen cada vez más, es obsceno cómo se profundizaron en los últimos años", indicó y sumó: "Queremos que se corrijan, porque si no parecemos ciudadanos de segunda”.

Mirabella viene siendo muy crítico de la política de subsidios del Gobierno en materia de transporte de pasajeros. “Es injusto para los obreros de la construcción, metalúrgicos, de la alimentación o bancarios, que tienen la misma paritaria a nivel nacional pero su compañero en Capital paga los servicios tremendamente más baratos de lo que se paga en cualquier otro rincón de la Argentina”, apuntó. Al respecto, el legislador remarcó que “ni el transporte público, ni el gas, ni la luz ni el gasoil deberían tener esta diferenciación para el AMBA, con precios distintos al resto del país. Esto genera mucho enojo e inequidad”.

Y siguió: “En el AMBA, se entregan $1,4 millones de pesos de subsidios a cada uno de los 18 mil colectivos. En el resto del país, $283 mil pesos. La que aporta los recursos tributarios es el resto de la Argentina, pero lo aprovecha solamente una pequeña parte”. “Esto genera mucha irritación, malestar y bronca porque lo único que se logra es profundizar las diferencias entre ciudadanos que viven en un lugar u en otro. Esto no es bueno para construir la integración de un país”, aseguró.

“Nosotros reclamamos lo que es nuestro, lo que reclaman y necesitan las familias santafesinas. Defendemos a Santa Fe, que es nuestro mandato. Yo no me imagino que mañana aumenten los tributos a la yerba mate y los legisladores de Misiones no digan nada. O que aumenten las retenciones a la minería y los legisladores de San Juan o Catamarca no reclamen. Cuando tocan los temas que tienen que ver con Santa Fe, algo que parece que es muy recurrente, nosotros alzamos la voz”, agregó Mirabella en diálogo con la prensa.

Cabe remarcar que, mientras que en las principales ciudades de Santa Fe el boleto de colectivo ronda los $70, en la Ciudad de Buenos Aires y AMBA el valor es de $18 y en agosto pasará a costar $25. Ante esta situación, Mirabella presentó un proyecto para establecer una distribución equitativa y transparente de los subsidios al transporte público y crear el “Programa federal y equitativo de compensaciones tarifarias al transporte automotor público urbano y suburbano de pasajeros”. La iniciativa establece que los recursos deberán distribuirse según en base a criterios como unidades habilitadas, empleados activos y el promedio de kilómetros mensuales recorridos.

Por último, Mirabella concluyó: “Pero esto es una obviedad, la misma obviedad que hacía el Brigadier López hace 200 años cuando discutía con el centralismo porteño. Tenemos que tener en claro qué defendemos. Yo lo tengo claro, defiendo a Santa Fe”.