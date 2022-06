A la espera de la letra chica, la renta inesperada sigue sin respaldo en Diputados

“El Congreso tiene la obligación de acompañar y de sacar esta ley. No es una obligación del Frente de Todos, es una obligación de todos los diputados y todos los senadores”, arengó Alberto Fernández. Con ese mensaje, el Presidente buscó interpelar públicamente al Poder Legislativo, en especial a la Cámara baja, que en las próximas horas recibirá el proyecto de ley que busca crear un impuesto sobre la renta inesperada para las empresas que incrementaron sus ganancias por el impacto de la guerra en Ucrania. El escenario sigue asomando tan escarpado como hace un mes y medio.

La primera vez que un miembro del Ejecutivo habló del tema fue a mediados de abril cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que planeaba un mecanismo para “capturar parte de la renta inesperada que no es producto de inversiones adicionales, sino del shock que implica la guerra”. Lo hizo el mismo día que anunció la implementación de un refuerzo de $18.000 para trabajadores con ingresos no registrados y otro de $12.000 para las jubilaciones. Cuando buscó aportar detalles sólo deslizó una pista. Dijo que planificaba modificar el impuesto a las Ganancias para las firmas con un “aumento significativo” y un “margen de ganancia anormalmente alto en 2022”.

Este lunes aportó algunas pinceladas más concretas y aseguró que será una “sobre-alícuota” de Ganancias “aplicable al ejercicio fiscal 2022”. Entre el amague de mediados de abril y el acto que se concretó en el Museo del Bicentenario, sólo queda saber qué hará el Ejecutivo para transformarlo en ley. Por razones legales, el Ejecutivo no tiene otra alternativa que enviar la propuesta a Diputados: es la cámara de origen para temas tributarios y además el Presidente no puede aplicarlo por un DNU.

Con esas dos obligaciones constitucionales a cuestas, el paso por Diputados es ineludible para el proyecto del nuevo impuesto. A mediados de abril el conteo de adhesiones no era esperanzador. El interbloque de JxC ya había anticipado su rechazo y, tal como contó este portal, también hubo un rechazo explícito de los aliados que podrían facilitar el trámite. El interbloque Federal, que lidera Alejandro Topo Rodríguez, está desde entonces en el ojo del oficialismo, porque en los ocho votos que contiene puede surgir una salida, por más remota que aparezca. En ese conglomerado conviven dos socialistas santafesinos, tres que responden al gobernador cordobés Juan Schiaretti y otros tres del bloque Identidad Bonaerense, considerado el “lavagnismo”.

Por esos días de abril el schiarettista Carlos Gutiérrez confirmó su rechazo. "No vamos a apoyar ningún aumento de impuesto: lo que llaman como renta inesperada es otro aumento encubierto a los sectores del campo y de ninguna manera vamos a apoyar algo semejante”, lanzó. Este lunes, ante las consultas de este medio, ratificaron esa posición.

En abril, Topo Rodríguez lanzó su escepticismo. “Veremos si llega a Diputados, pero creemos que no hay que aprobarle al Gobierno ningún nuevo impuesto, porque lo que hace falta es bajar los impuestos, tres años de ganancias", lanzó por esos días. Este lunes en ese espacio se mostraron más cautelosos. Ahora aseguraron que no hay una posición tomada y que no la adoptarán hasta que lean el proyecto con detalle.

En ese bloque se mantendrán en silencio hasta que llegue la letra chica. Dicen que no tienen apuro pero también deslizan que “si hay personas o empresas que tienen esos beneficios extraordinarios, que paguen Ganancias”. El enigma crece porque no se conoce la formulación concreta de la iniciativa, pero en abril Guzmán ya había hablado de cambiar el impuesto a las Ganancias.

Por ahora son especulaciones que giran en torno a un texto que sigue sin conocerse. En el oficialismo admiten que será un ejercicio de unidad para todas las tribus del Frente de Todos (FdT) que deberán mantener la tregua entre albertistas y kirchneristas para defender el proyecto. Que prospere no depende solamente de la voluntad política de preservar la unidad, sino también de los guiños que tenga la iniciativa para sumar adhesiones. "La forma de pagarlo será con el Impuesto a las Ganancias y el destino será un fondo de rentabilidad para que la Nación y las provincias puedan contar con esos recursos", sostuvo Guzmán. Fuentes del FdT arriesgan que la aplicación de “asignaciones específicas” para definir el destino de los fondos podría aceitar la negociación con gobernadores de distinto pelaje. El jefe del Palacio de Hacienda habló en ese sentido, pero en el lavagnismo anticiparon que hay un antecedente negativo. Explican que hay pocas precisiones sobre la distribución del aporte solidario y extraordinario. “No nos vamos a comer esa promesa de nuevo, porque después no la cumplen”, sentenció una fuente involucrada en el proceso.

Con ese escenario por delante, las chances siguen siendo escasas para el oficialismo. La posibilidad de meterlo con un cambio en Ganancias podría funcionar como una llave. Además de los ocho codiciados votos de la angosta avenida del medio, también están las cuatro voluntades de bloque Provincias Unidas, donde conviven los dos escaños del rionegrismo y los otros dos del Frente de la Concordia Misionero.

Ahí laten cuatro esperanzas para el oficialismo. Los dos bloques todavía no se pronunciaron, pero en el Senado, el rionegrino Alberto Weretilneck ya votó a favor de crear un Fondo para pagarle al FMI, mediante la creación de un gravamen especial para los bienes de argentinos fugados en el exterior. Los dos diputados de Juntos Somos Río Negro acompañarán ese proyecto en la Cámara baja y podrían repetir el respaldo con esta iniciativa, pero tampoco harán ningún pronunciamiento hasta que no lean el proyecto. Lo mismo sucede con las otras cuatro bancas del Frente de Izquierda. La posición que adopten es parte de la misma cautela que eligen los demás bloques opositores. Por ahora los consultados creen que se trata de un operativo para mantener la tregua interna del oficialismo y que el interés de sacar la ley es un objetivo secundario.