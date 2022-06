Trotta sale del freezer con un think thank federalista y antigrieta interna

El exministro de Educación Nicolás Trotta, una de las piezas albertistas del gabinete que voló por los aires con la carta-bomba que publicó la vicepresidenta Cristina Fernández tras la derrota oficialista en las PASO del año pasado, encabezó el lanzamiento del Centro para la Concertación y Desarrollo (CCD), un think thank de "pensamiento y diseño de políticas públicas" que buscará plasmar una suerte de plan de gobierno con mirada federal que incluya a gobernadores e intendentes de todo el país. Buscará, dicen en el entorno del exfuncionario que no funcionó, quebrar la barrera de las peleas que mantienen los socios del Frente de Todos (FdT), para poner, en el seno del peronismo, el debate por las asimetrías regionales provocadas por las crisis económicas recurrentes.

También podés leer El repitente

"La inflación es un problema que heredó este gobierno de la gestión anterior, pero esa gestión también había recibido un problema. En cada caso, la política implementada fue diferente, pero la realidad muestra que la economía argentina hace diez años que no crece. Eso implica que la democracia está en deuda con las necesidades sociales", afirmó Trotta en la presentación que se realizó en un hotel porteño. El exministro tiene previsto peregrinar por distintos territorios y representaciones, según señalaron los organizadores.

Trotta, que estuvo acompañado por otro exministro nacional, el diputado Daniel Arroyo, dejó en claro que el conflicto económico impactó en la agenda diaria del debate federal y puso como ejemplo los reclamos por la política de subsidios y segmentación en términos de tarifas de los servicios regulados y del transporte. En los últimos días, los gobernadores del Norte Grande, junto con empresarios industriales, elevaron sus quejas ante las asimetrías generadas con la región metropolitana.

También podés leer La inflación de mayo cerró en torno al 5% y reactiva el tictac para Guzmán

"No es un espacio político partidario, es un centro para promover el diálogo entre distintos actores políticos, sociales y empresarios. La Argentina necesita consensos y políticas que trasciendan una administración para construir las respuestas que nuestra sociedad espera”, remarcó Trotta.

De hecho, el próximo paso será conformar una suerte de mesa de diálogo con la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). También buscarán tener una hoja de ruta junto al secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Beliz, quien está a cargo del Consejo Económico y Social.

También podés leer Los gobernadores del Norte Grande arman otro scrum con una agenda de reclamos

Arroyo destacó que el flamante CCD tiene como “muy valioso" la "representación de varias provincias, de gobernadores, de ministros, de legisladores”. “En el Centro nos planteamos el desafío de cómo equilibrar un país que es muy extenso y que está muy concentrado en pocos grandes aglomerados. Tenemos que construir juntos las ideas del siglo XXI, que transciendan a los gobiernos; por eso, hay que construirlas con consensos”, sostuvo el exministro de Desarrollo Social.

Según confiaron fuentes de la organización a Letra P, la opción de construir un espacio con la agenda de las provincias permitirá mantener distancia de las peleas internas en el FdT. Si bien existen críticas por medidas o incluso por tardanza en decisiones de gobierno ante los conflictos sociales, el espacio en construcción buscará ponerse por encima de las disputas del poder palaciego y promover una agenda para que en 2023 el debate sea "más inclusivo". "Muchas de las discusiones que estallaron ahora son producto de una falta de coordinación anterior", admitió la fuente consultada.

También podés leer No alineados: Guzmán pide al gabinete que se comprometa con su plan antiinflación

Al cónclave asistieron representantes de varias provincias, sindicalistas y académicos. Entre los nombres estuvieron presentes el ministro de Coordinación de Gabinete de Misiones, Ricardo Wellbach; y el intendente de Paso de los Libres (Corrientes), Martín Ascúa; la diputada nacional y directora del Banco de Inversión y Comercio Exterior de Argentina (BICE) Carla Pitiot, el senador nacional por Catamarca Dalmacio Mera y la exdiputada nacional por Entre Ríos Mayda Cresto. Además, participan del espacio Víctor Carricarte, secretario general de la Asociación de empleados de Farmacias, y Luciano Filipuzzi, rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.

También se alistan las diputadas Fabiola Aubone y Rosana Bertone, el diputado Ramiro Fernández Patri, el legislador porteño Matías Barroetaveña y los intendentes Javier Noguera (Tafí Viejo-Tucumán) y Matías Stevanatto (Maipú-Mendoza).