A la espera del armado, García acelera y recorre en modo campaña

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) Dos días a la semana en esta ciudad, otros tantos en Santa Fe, más el interior de la provincia. Medios nacionales en Buenos Aires y sentada de postura en cuanto tema central se cuele en la agenda pública: la socialista Clara García está en campaña No se sabe, todavìa, para qué. No es momento para definirlo, dicen en su entorno más íntimo. Pero la diputada juega y prioriza una estrategia de norte corte santafesino.

García lee que ni el Frente de Todos ni Juntos por el Cambio tienen en Santa Fe un o una dirigenta que defienda los intereses de la provincia sin el compromiso y condicionamiento de atender la postura rígida de los tanques nacionales. En ese marco, es que el socialismo considera que hay margen para competir a primer nivel en 2023.

O al menos eso piensa el sector que rodea a García, quien heredó de alguna manera la comandancia que conducía el exgobernador Miguel Lifschitz. A su lado tributan la diputada nacional Mónica Fein, su par Enrique Estévez, el presidente de la Cámara baja provincial, Pablo Farías, y el legislador Joaquín Blanco.

En sus recorridas por la provincia, García tutela a la concejala rosarina Verónica Irizar y al edil santafesino Julio “Paco” Garibaldi, quien no forma parte del riñón del intendente Emilio Jatón. El resto del PS tiene otras estrategias por el momento, juega otros partidos, pero ni niega la ascendencia y respeto que la diputada provincial tiene sobre todo el espacio.

“A Santa Fe la salva Santa Fe”, es su mensaje. A través de mediciones y focus, el bloque que asesora a García observa insatisfacción a lo largo y ancho de la provincia, tanto con el gobierno nacional como con el conduce Omar Perotti. En ese marco, la tarea de García es y será “convocar un proyecto de futuro”. Mucho contacto con la sociedad civil, empresarios, entidades y organizaciones sociales; y nada de rosca.

García terminó tercera en las elecciones nacionales de 2021, detrás de la radical Carolina Losada y el PJ Marcelo Lewandowski. Consiguió 13 puntos en toda la provincia, pero sumó arriba de 20 en algunas seccionales de Rosario. Gobernadora, vicegobernadora, intendenta, diputada provincial. En el PS analizan más de un casillero para su futuro.

No es parte de la mesa que cocina el frente electoral a través del cual competirá el socialismo en 2023. Con la construcción de un frente de frentes en stand by, el progresismo no descarta sostener el mapa de tercios. Falta mucho, se verá.

También podés leer Pullaro mete al frente XXL en el freezer y pone las fichas en Juntos por el Cambio

Mientras tanto, García marcará agenda contra la política de seguridad de Perotti, sentará posición sobre la deuda de coparticipación que Nación se apresta a pagarle a Santa Fe y se meterá en el run run de la hidrovía. Temas estrictamente provinciales, pero estratégicos y, ante todo, santafesinos.